Movimento Minha Vida Protegida se espalha no Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

O movimento Minha Vida Protegida ecoou sua mensagem sobre a importância do seguro de vida, seja para profissionais do ramo ou para a população, durante o 23º Congresso de Brasileiro de Corretores de Seguros, realizado de 10 a 12 de outubro, no Rio de Janeiro, pela Fenacor.

Vestindo, literalmente, a camisa do movimento, um grupo formado por dezenas de embaixadores, multiplicadores e apoiadores percorreu a feira de exposições visitando cada estande de seguradora e empresa apoiadora, registrando a parceria com fotos, e captando novos multiplicadores.

Duas embaixadoras participaram de painéis sobre seguro de vida no congresso e abordaram o movimento Minha Vida Protegida. A corretora de seguros Dagliane dos Santos, da Ridan Corretora de Seguros, de Cuiabá-MT, contou que conheceu o movimento no ano passado, em um workshop em sua cidade, e logo aderiu, se tornando multiplicadora.

“Convido todos os corretores a que participem do movimento, divulgando, sendo multiplicadores, trazendo mais colegas para fazermos um baita movimento e mostrarmos para todo mundo a importância de ter uma apólice de vida”, declarou.

Sonia Marra, corretora de seguros especialista em vida, da Marra Consultoria em Seguros, do Rio de Janeiro-RJ, aproveitou sua palestra para convidar os colegas a fazerem parte do movimento. “O Minha Vida Protegida é importante para levar uma conscientização para a sociedade, mas, antes disso, é muito importante para o corretor de seguros que quer entregar o melhor para seu cliente. Ter acesso a esse movimento que oferece oficinas de capacitação com conteúdo fantástico irá aprimorar muito o trabalho. Faça parte deste movimento”.

O diretor de Vida da MDS Brasil e embaixador do movimento, Pedro Monteiro, esteve na feira conversando com colegas. “Trabalho com seguro de vida há muitos anos e entrei no movimento por acreditar que é a maneira mais correta de disseminar a importância do seguro de vida. É com essa conscientização que estamos trazendo a todos os níveis da sociedade, aos corretores, às seguradoras e a todos os profissionais da área, que vamos conseguir levar o seguro de vida à maior quantidade de famílias”.

Vanessa Mendes, proprietária da Cobroker Assessoria de Seguros, de São Paulo-SP, e representante do Sincor-SP no movimento Minha Vida Protegida, também convidou corretores de seguros durante a feira de exposições. “Faça parte deste movimento também, é nosso dever levar informação ao canal de distribuição e, principalmente, ao nosso cliente. Acesse o site do Minha Vida Protegida e confira a programação com várias oficinas incríveis que irão garantir muito aprendizado técnico”, afirmou.

Executivos representantes de seguradoras que apoiam o movimento também falaram no evento. Saulo Gabriel, superintendente de Produtos da Allianz Seguros, disse que participa do Minha Vida Protegida por ver “um trabalho super especial de conscientização”. “Fico muito enobrecido em participar desta ação que é única no mercado, feita para as pessoas que se preocupam com o que é a mais importante, que a é vida dos nossos familiares, dos nossos filhos”.

Para ele, o movimento é tão próspero por ter sido criado em momento propício para se falar de seguro de vida, quando as pessoas estão buscando a proteção. “Temos que proteger, em primeiro lugar, as famílias, porque delas vêm depois os bens e são elas as responsáveis por toda a concepção do seguro. Agradeço aos embaixadores e à Allianz, como representante e patrocinadora desse movimento tão especial. Convido todos os corretores para fazerem parte e, juntos, vamos proteger nossos clientes”.

Emerson Valentim, diretor Comercial São Paulo na Porto, comparou o Minha Vida Protegida a um ato de solidariedade, importante para a continuidade de sonhos e de famílias. “Estamos convidados a todos para fazer parte desse movimento conosco, fazer a diferença na vida das pessoas com a proteção de um seguro de vida”. E aproveita a mensagem para destacar as oportunidades do ramo. “Para os corretores, este é um produto muito valioso. Temos um leque amplo de coberturas de seguros de vida, individuais e coletivas, venha fazer parte e ganhar dinheiro com este produto. Consulte seu representante comercial da Porto, que estará pronto para te ajudar a fazer a diferença para as pessoas”.

Para Rogério Araújo, corretor de seguros, de Belo Horizonte-MG, “os embaixadores e multiplicadores estão muito dedicados em trazer mais pessoas para esse movimento do bem, em prol do seguro de vida, em prol da proteção às famílias”. “Com o Movimento queremos multiplicar o número de profissionais que conhecem a importância do seguro de vida e disseminar à sociedade brasileira para que as pessoas tomem a decisão inteligente de ter uma apólice. Também queremos incentivar corretores de seguros que ainda não atuam no ramo a se dedicar, porque reserva muitas oportunidades e há campo para muitos profissionais atuarem”, ressalta.

A embaixadora Bianca Peres, corretora de seguros de Manaus-AM, destaca que a participação dos embaixadores e multiplicadores no Congresso Brasileiro foi essencial para que o movimento se consolidasse em meio aos corretores de seguros. “Conseguimos mais uma vez levar a mensagem do Movimento para milhares de pessoas, angariar novos multiplicadores e vamos ajudar mais corretores de seguros a falar sobre seguro de vida, a propagar mais sua importância e, juntos, proteger mais pessoas”.

Qualquer pessoa e profissional pode se engajar como multiplicador do movimento Minha Vida Protegida realizando a sua inscrição no site https://minhavidaprotegida.com.br.