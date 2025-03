Desde o primeiro contato com o mercado brasileiro de seguros, o modelo de assessorias em seguros gerou um impacto positivo sobre o executivo Oscar Celada, CEO de Negócios da Mapfre. “O nosso modelo de franquias e lojas, na Espanha, é similar ao modelo de assessorias. Todos nós temos a responsabilidade de evoluir o seguro no Brasil e o modelo de assessorias é uma alavanca de produção do modelo de corretores no Brasil porque vocês criam um valor na ponta e fazem a eficiência. Por isso, é importante a sinergia de trabalhar próximo a vocês”, destacou o CEO, durante o tradicional almoço realizado pela Aconseg -SP no Terraço Itália, em São Paulo.

Foi nesse contexto que a companhia passou por um processo de transformação interno e o foco da estratégia da companhia passou a ser os canais de distribuição e, consequentemente, o canal corretor e as assessorias.

Para impulsionar a estratégia com o canal de distribuição, Karine Brandão, diretora-executiva Comercial da Mapfre, passou a compor o time de lideranças comerciais da companhia com a missão de conectar tudo e trazer percepção de valor.

“Não tem como falar de corretor e crescimento sem falar de uma estratégia com as assessorias. As assessorias são um pilar estratégico do nosso movimento de crescimento. Temos 20 mil corretores na base e precisamos fortalecer a relação com eles e também tracionar nossas regiões e perfis de corretores”, descreveu Karine.

Proposta e crescimento com as assessorias

Durante o almoço da Aconseg -SP, eles falaram sobre o posicionamento da companhia multiproduto no Brasil e na América Latina e a ambição de alçar o mercado brasileiro à posição número 1 no ranking mundial. “Temos uma trilha de capacitação para que os corretores e as assessorias possam ter uma visão 360 graus do cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica”.

Em 2024, a produção das assessorias com a Mapfre registrou crescimento de 50%. “Estou muito feliz porque no primeiro trimestre crescemos 80%”, comemorou Karine.

O resultado obtido é reflexo do investimento feito pela companhia no ano passado, que incluiu a criação de uma gerência exclusiva nacional liderada por Felipe Barboza. Em São Paulo, Nancy Forni é a gerente da capital, e Reinaldo de Oliveira, responsável pelo atendimento no interior.

“Criamos uma estrutura que apoia assessorias, que já conta com dez pessoas, além de três profissionais de governança que dão apoio de cadastros, contratos e pagamentos”, destacou Barboza. “Em 2022, nós começamos um grande projeto que com certeza vai durar anos na companhia”, reforçou.

O presidente da Aconseg-SP, Ricardo Montenegro, definiu como surpreendente o crescimento da produção da companhia com as assessorias. “A companhia fez transformações que aproximaram as assessorias. É importante sabermos que essa parceria e as melhorias implementadas, tanto operacionais como em produtos, já rende resultados positivos para todos – companhias, corretores, assessorias e clientes”, comentou Montenegro, que ainda exaltou o fato de a seguradora investir em tecnologia e em inovações e não descuidar da proximidade de relacionamento com parceiros.

Reorganização dos produtos

No Automóvel, por exemplo, foram feitas reformulações e apresentadas inovações nos produtos, como o lançamento da cobertura de roubo e furto que, segundo Karine, vem apresentando uma adesão interessante.

“Ampliamos a aceitação até 25 anos, criamos o roubo e furto para evitar a evasão dos clientes e ampliamos o pagamento para até 12 vezes sem juros”, descreveu Jonson Sousa, diretor Territorial da Mapfre. “Conseguimos democratizar a chegada do seguro em uma base maior. Em São Paulo, o produto de roubo e furto é uma realidade e queremos levar ao corretor uma oportunidade para não perder o cliente”, acrescentou.