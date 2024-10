No Brasil, cerca de 32 milhões de pessoas vivem sem acesso à água potável, segundo dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil. Para ajudar a transformar essa realidade no país, o Instituto BRK, organização sem fins lucrativos nascida a partir da iniciativa da BRK, uma das maiores empresas privadas de saneamento, acaba de lançar o projeto Fonte de Futuro, em parceria com a Zurich Seguros, que entregará água de qualidade para 20 escolas públicas em terras indígenas e outras áreas afastadas de centros urbanos.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada de 2019 (IBGE, 2020), crianças e jovens que moram em áreas sem acesso à rede de distribuição de água têm, em média, um atraso escolar 3,1% maior do que o daqueles que vivem em regiões com acesso à água tratada.

Com o projeto nas escolas, a partir da instalação de uma tecnologia social de tratamento de água da empresa brasileira PWTech, cerca de 18.000 pessoas, entre beneficiários diretos e indiretos, terão acesso à água tratada diretamente na escola. O equipamento da PWTech elimina 100% de vírus e bactérias da água, garantindo o tratamento e afastando qualquer risco à saúde.

Atualmente, 3.541 escolas brasileiras de ensino básico estão localizadas em território indígena, de acordo com o Censo Escolar de 2022, e cerca de 9% delas não têm acesso à água potável. Esse foi o ponto de partida do projeto, que selecionou 11 escolas indígenas, rurais ou afastadas de centros urbanos e sem acesso à rede pública de água tratada no estado do Tocantins.

A primeira beneficiada é a Escola Tainá, localizada na Aldeia Canoanã, em Formoso do Araguaia, enquanto as demais estão nos municípios de Campos Lindos, Miracema do Tocantins, Colmeia, Guaraí, Colinas e Rio Sono. A tecnologia será instalada em todas as escolas tocantinenses que integram o projeto Fonte de Futuro até o início de novembro.

Projeto leva água potável para escolas do Tocantins

A Escola Tainá atende 108 alunos do ensino fundamental ao médio, e não contava com nenhum serviço de saneamento. Toda a água consumida por alunos e funcionários era coletada em rio, cisterna ou poços, porém sem nenhum tipo de tratamento.

“Um projeto como o Fonte de Futuro é um aliado valioso, ainda mais em escolas indígenas. Ele contribui com diversos aspectos, principalmente com relação à saúde e ao bem-estar dos alunos e funcionários. Garantir que todos tenham acesso fácil a água potável é essencial para manter a hidratação adequada, a saúde e a concentração das crianças durante o dia escolar”, pontua Leomarcia Ferreira Maia, coordenadora pedagógica da Escola Tainá.

Ainda em Formoso do Araguaia, alunos da Escola Municipal Rural Sebastiao Sebastião Lopes da Silva, localizada no Assentamento Lagoa da Onça, também serão beneficiados com a iniciativa. Na sequência, o projeto será levado para os demais municípios tocantinenses, o que totaliza 2.500 alunos atendidos pela iniciativa no estado.

Transformação de vidas

Ao todo, o projeto Fonte de Futuro abarcará 20 escolas em terras indígenas e áreas rurais ou urbanas afastadas do centro, em municípios do Tocantins, em Macaé, no Rio de Janeiro, e no estado de Goiás. Serão fornecidos cerca de 220 mil litros de água tratada por dia para 18.000 beneficiários diretos e indiretos.

“Acreditamos que o saneamento básico pode transformar a vida das pessoas e o Brasil deve expandir as soluções para que os serviços de água cheguem nas pessoas que precisam. Com esse projeto inovador, encontramos uma forma de ampliar o acesso à água tratada em áreas que estão fora do escopo contratual da empresa, e também de levar educação ambiental para as comunidades beneficiadas. Mais do que a excelência na prestação dos serviços de saneamento, estamos comprometidos com iniciativas que levam dignidade, saúde e qualidade de vida para as pessoas”, destaca Carlos Almiro, presidente do Instituto BRK.

Para a seguradora, o projeto reforça a aspiração da companhia de ser uma das empresas mais responsáveis e de maior impacto do mundo, conectando parceiros em sua agenda de sustentabilidade. “Contribuir com o projeto Fonte do Futuro significa melhorar a vida da comunidade em torno da escola. Através dele, materializamos o nosso propósito de criar um futuro melhor para as pessoas. Estamos muito satisfeitos em atuar nesse projeto ao lado do Instituto BRK, mostrando que, somando forças, podemos ampliar o impacto positivo na sociedade”, diz Nathalia Abreu, gerente de sustentabilidade da Zurich.

Além de oferecer e realizar a instalação da tecnologia que disponibiliza a água tratada, profissionais da BRK serão responsáveis pela manutenção dos filtros por 12 meses. Ao longo deste período, as escolas deverão indicar funcionários que serão treinados para cuidar desse processo após o término da parceria com a BRK e a Zurich Seguros. As manutenções não necessitam de conhecimento técnico apurado, pois o uso da tecnologia é simplificado, sem a necessidade de manuseio diário ou condições climatológicas específicas.