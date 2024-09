CEO da ALM entra no Movimento Minha Vida Protegida

Com objetivo de apoiar as ações voltadas à conscientização da importância do seguro e do planejamento financeiro para a sociedade brasileira, o CEO da Seguradora ALM, Alexandre Dominguez, é o novo embaixador do Movimento Minha Vida Protegida. A segunda edição acontece do dia 1 de setembro ao dia 30 de novembro.

“O seguro para a vida, além de ser um ato de amor, é uma ferramenta estratégica para o planejamento sucessório. Conscientizar a sociedade sobre a importância desse seguro é essencial para levar proteção e segurança financeira para a família. Nós da Seguradora ALM apoiamos o Movimento Minha Vida Protegida, porque existe a necessidade de qualificar quem comercializa o produto e de compartilhar os benefícios do seguro de vida para toda a população brasileira”, declarou Dominguez.

De acordo com um relatório divulgado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o volume de prêmios emitidos pelo seguro de vida individual atingiu R$ 14,7 bilhões em 2023, uma expansão de 30,8% sobre o ano anterior. Entre 2019 e 2023, o salto foi de 144%. Já o seguro de vida em grupo, oferecido pelas empresas aos seus colaboradores, arrecadou R$ 15,6 bilhões em prêmios no ano passado, sendo 5,6% a mais, em relação a 2022.

Devido ao sucesso, o Minha Vida Protegida agora se tornou um movimento permanente, com oficinas gratuitas sobre diversos assuntos ligados ao seguro de vida e com ações intensificadas para divulgação à sociedade, durante três meses ao ano.