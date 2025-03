Ituran lança mapa de risco dos bairros mais perigosos de SP

EXCLUSIVO – Na última quarta-feira (26), a Ituran Brasil realizou uma coletiva no hotel Rosewood, em São Paulo, repleta de novidades. Durante o evento, a seguradora apresentou o novo projeto e expectativas para 2025.

De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo, em 2024, o estado registrou 94.258 furtos de veículos, uma queda de 2,5% em relação a 2023. Somando os 72.255 roubos de veículos, o total de ocorrências chegou a 166.513, com uma média de 456 casos por dia. Ao incluir os 48.143 roubos e furtos de motocicletas, o número total de incidentes envolvendo veículos alcançou 214.656, ou cerca de 588 ocorrências diárias.

Devido a essa recorrência, a Ituran investiu em uma solução que busca mitigar os riscos de roubo e furto de veículo para toda a população. Com auxilio de inteligência artificial, a iniciativa da companhia reúne dados locais e destaca aos motoristas quais são as regiões com maior número de roubos e furtos de veículos. Os clientes contam também com notificações em tempo real emitidas pela companhia em caso do automóvel estar em alguma área de risco.

“Integrar as mais avançadas tecnologias de monitoramento veicular faz parte do DNA da Ituran, sempre com foco na prevenção e na redução dos índices de roubo e furto. Estamos muito felizes em anunciar essa novidade no site e no aplicativo da Ituran, oferecendo à população acesso a essas informações. O grande diferencial da nossa tecnologia é a capacidade de utilizar inteligência artificial para interpretar dados complexos, processamos mais de 100 milhões de registros de localização por dia, e transformar essas informações em insights valiosos sobre as áreas de maior risco, ajudando a evitar que motoristas percam seus veículos”, explica Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil.

A plataforma recebe atualizações diárias e analisam os registros dos últimos 3 meses que somados resultaram em mais de 20 mil incidentes. O acesso pode ser feito pelo site da Ituran ou também pelo aplicativo da empresa “Ituran Digital BR”.