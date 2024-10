Icatu Seguros registra crescimento de 91% no vida individual

A Icatu Seguros registrou crescimento de 91% no segmento de vida individual no 1º semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. O avanço é significativamente superior ao do mercado, que apresentou alta de 25,3%, conforme relatório da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Durante esse período, a companhia alcançou R$ 2,4 bilhões em prêmios retidos, consolidando seu desempenho em outros segmentos: vida em grupo (13%), vida PME (52%) e prestamista (14%).

Líder entre as seguradoras independentes em prêmios ganhos, a Icatu Seguros registrou um crescimento de 6% em sua base de clientes no período, e conta atualmente com 6% de market share no segmento. Além disso, a companhia contribuiu para a sociedade com o retorno de aproximadamente R$ 761 milhões em indenizações nos seis primeiros meses do ano.

“Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos segurados e corretores, promovendo atualizações contínuas em nossos produtos e serviços para acompanhar as mudanças do setor e da sociedade. No Vida Individual, em especial, temos adotado iniciativas com foco em enriquecer ainda mais o trabalho consultivo dos corretores, por meio do desenvolvimento de soluções disruptivas e inovadoras. A evolução em 2024 comprova a assertividade dessa estratégia e o nosso compromisso em garantir proteção para todos os perfis e fases da vida, oferecendo coberturas adicionais e processos simplificados”, comenta Luciana Bastos, diretora de produtos de vida da Icatu Seguros.

O desempenho segue a tendência de crescimento do Grupo Icatu, que já havia alcançado um recorde histórico de R$ 4,2 bilhões em prêmios retidos em 2023, uma evolução de 21% em relação a 2022.

Pioneirismo se reflete no desempenho

A Icatu Seguros é pioneira e protagonista no segmento de Seguro de Vida. A companhia tem investido em inovações constantes e em iniciativas com Inteligência Artificial (IA) para revolucionar o segmento.

Entre os principais cases está a otimização dos processos de aceitação de risco, utilizando IA e machine learning para realizar análises que antes levavam horas; e o lançamento da A.V.I. (Assistente Virtual da Icatu), desenvolvida para apoiar os corretores parceiros no dia a dia, simplificando a gestão da carteira de clientes e acelerando as cotações, que agora podem ser concluídas em cerca de 40 segundos.