Porto impulsiona vendas no Trocando Ideias UCS

Em seu 2º Trocando Ideias de 2025, realizado na noite de 25 de março, na Charles Pizzaria, a União dos Corretores de Seguros (UCS) recebeu o diretor Executivo Comercial Brasil da seguradora Porto, Emerson Valentim. Ele apresentou detalhes da campanha de incentivo “Fecha com a Porto”, apontando o potencial de novos negócios.

O presidente da UCS, Augusto Esteves, comentou sobre a pujança do mercado e a importância do engajamento. “As seguradoras estão tendo resultados positivos de dois dígitos por ano, e os corretores de seguros também podem acompanhar esse crescimento, pois são quem produzem para as empresas. Corretores, acreditem e busquem conhecimento, temos muitos novos produtos sendo agregados aos tradicionais, são muitas oportunidades. Lembrem-se sempre que vocês já têm os segurados, tentem agregar o máximo possível de novos produtos”, aconselhou.

Emerson Valentim concordou, enfatizando que sua equipe comercial tem propagado as ações para incentivar o corretor a vender mais e, principalmente, capitalizar dentro da sua própria carteira. “Lançamos há três anos a campanha Fecha com a Porto, que tem registrado ótimos resultados. Logo no primeiro ano, vários corretores que não tinham destaque na companhia começaram a premiar e ganhar as experiências da premiação”.

Ele contou que a companhia preferiu trocar uma viagem maior por várias experiências no decorrer do ano. “Como o The Town ou a Fórmula 1, e o fechamento da campanha com a viagem”, explicou. “Também percebemos alguns apelos que fazem sentido regionalmente, como a Festa de Campina Grande, a Oktoberfest, ou a Festa do Peão de Barretos. São eventos muito importantes para aquelas regiões, então fizemos essa mudança para amparar os corretores de cada localidade”.

Entre as principais novidades da campanha Fecha com a Porto para este ano, estão: Patrocínio ao piloto de Fórmula 1 Gabriel Bortoleto (novo Grupo Aston Martin); Aceite automático para corretores que participaram em 2024 (com vistas no novo regulamento); Nova vertical, agora incluída a de Serviços; Elegibilidade, requisito de crescimento mínimo em três verticais, obrigatório elegibilidade na vertical Seguros; Novos produtos: Viagem, Conta Digital e Empréstimo com garantia de Imóvel; Novos bônus de pontuação, Tag, no combo Auto + Cartão + Tag gera 10 pontos extras, Financiamento (Bank) – crescimento nas vendas garante 100 pontos por etapa, Contratos de Saúde – crescimento na carteira também gera 100 pontos por etapa; e 300 pontos pelo atingimento da elegibilidade das 4 verticais: Seguro, Bank, Saúde e Serviços.

A campanha também foi dividida em grupos e regiões. São seis regiões: Capital e Metropolitana SP, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Norte e Nordeste, Interior e Litoral Paulista, Minas Gerais e Centro-Oeste, e Sul. Dentro de cada região, os corretores serão segmentados em seis grupos, de acordo com o volume de negócios vendidos entre o período de dezembro de 2023 a novembro de 2024, Grupo Alpine, até 60 negócios; Grupo Williams, de 61 a 350 negócios; Grupo McLaren, de 351 a 850 negócios; Grupo Mercedes, de 851 a 2500 negócios; Grupo Ferrari, de 2501 a 5000 negócios, e Grupo Team Bortoleto, a partir de 5001 negócios. Emerson Valentim também apresentou a tabela de pontos a que equivalem cada produto das quatro verticais.

Em seguida, Rodrigo Vasconcellos, diretor Comercial Capital e Metropolitana São Paulo, falou sobre a estrutura de atendimento aos corretores de seguros, apresentando os gerentes de cada sucursal da região, como parte do movimento Corretor é Pra Sempre. “Estamos nos empenhando para potencializar cada vez mais as regiões e atender melhor os corretores. Nos últimos dois anos estamos fazendo movimentos para deixar cada vez mais gerentes comerciais perto de vocês, corretores”. Com essa maior proximidade, Rodrigo aponta que a seguradora espera perceber melhor as necessidades dos corretores, por exemplo se há assistência 24 horas adequada para atender a cada localidade, se a quantidade de oficinas é suficiente, bem como adequação da precificação do seguro. “Com a nova estrutura, conseguimos olhar para cada zona da cidade de uma forma diferente”.