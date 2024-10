Educação financeira: o caminho para uma aposentadoria segura

Carlos Gilberto Crippa (*)

O cenário de aposentadoria no Brasil revela uma realidade preocupante. Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) mostram que 92% dos aposentados dependem exclusivamente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como fonte de renda. Apenas 3% utilizam a previdência privada, enquanto cerca de 2% recorrem à ajuda de familiares, o que demonstra uma falta de preparação financeira para a fase mais delicada da vida: a aposentadoria.

Esse quadro levanta um alerta para os brasileiros, especialmente os jovens, que precisam repensar suas finanças e se preparar para o futuro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que os idosos — pessoas com mais de 60 anos — já representam 15,6% da população, e a projeção é de que até 2046 esse percentual chegue a 28%. Com a expectativa de vida em crescimento, o desafio de garantir uma renda que dure por toda a aposentadoria se intensifica.

Outro dado preocupante da pesquisa da Anbima é que 70% da população não consegue poupar nenhum valor ao final do mês. Além disso, apenas duas em cada dez pessoas estão de fato se preparando financeiramente para a aposentadoria. Este cenário evidencia a urgência de se investir em educação financeira como ferramenta fundamental para garantir uma aposentadoria tranquila e segura.

A educação financeira capacita as pessoas a entenderem a importância de começar a poupar cedo, além de mostrar a relevância de diversificar as fontes de renda. Depender exclusivamente do INSS, com os frequentes reajustes abaixo da inflação e o teto de aposentadoria muitas vezes insuficiente, pode resultar em uma queda significativa do padrão de vida durante a velhice.

Nesse contexto, a previdência privada surge como uma alternativa importante, complementando a renda do INSS. Entretanto, ainda é subutilizada no Brasil, sendo necessária maior disseminação de informações sobre os benefícios desse tipo de investimento, para que se crie um portfólio de longo prazo que garanta segurança e estabilidade financeira.

Em Santa Catarina, uma iniciativa da Quanta Previdência, quarta maior entidade do segmento em número de participantes, está levando educação financeira de forma acessível e transformadora para mais de 30 mil pessoas. A plataforma ACQUA oferece conteúdo gratuito, com o objetivo de mostrar que a educação a longo prazo proporciona a capacidade de tomar decisões sobre gastos, economias e investimentos, reduzindo a vulnerabilidade econômica.

Para garantir uma aposentadoria segura, é crucial que a educação financeira seja parte da vida de cada brasileiro desde cedo. Somente com planejamento, disciplina e conhecimento será possível construir um futuro financeiro longe das incertezas e garantir uma velhice com dignidade e independência financeira.

(*) Carlos Gilberto Crippa é presidente do conselho deliberativo da Quanta Previdência