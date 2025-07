MDS Brasil e Icatu Seguros apresentam nova solução educacional

A MDS Brasil, se apresenta como patrocinadora da 7ª edição do Congresso Nacional de Educação Católica (CNEC), que acontece entre os dias 2 e 4 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Durante o evento, a companhia, em parceria com a Icatu Seguros, apresenta ao mercado educacional o Seguro Nota 10, uma solução voltada à proteção financeira e à continuidade dos estudos.

Desenvolvido para instituições de ensino, o Seguro Nota 10 assegura que os alunos possam manter sua trajetória educacional mesmo diante de situações inesperadas com o responsável financeiro, como falecimento ou invalidez. A cobertura se estende ainda à proteção de colaboradores, pais e estudantes, demonstrando a preocupação com o bem-estar de toda a comunidade escolar.

“A educação é uma das ferramentas mais poderosas para transformar realidades e preparar as próximas gerações. Patrocinar o congresso reforça nosso compromisso com iniciativas transformadoras, inclusive por meio de soluções que ajudam a garantir a continuidade dos estudos em momentos desafiadores”, afirma Paulo Loureiro, Vice-Presidente da MDS Brasil.

A iniciativa integra as ações do #MDSGO, pilar estratégico de responsabilidade social da corretora, que tem como foco apoiar projetos de impacto positivo na sociedade. Ao participar do CNEC, a MDS fortalece sua conexão com instituições de ensino e apresenta uma solução que une proteção, segurança financeira e apoio à missão educacional de milhares de escolas no país.

