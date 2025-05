Entre em qualquer cassino físico ou acesse sua plataforma de apostas online preferida e você irá encontrar várias imagens e sons bastante parecidos. As máquinas caça-níqueis (ou slots) de hoje oferecem mecânicas variadas, jackpots e uma infinidade de temas. Mas, ao olhar mais de perto, algumas semelhanças bem claras com o cenário presencial começam a aparecer.

O universo dos cassinos é carregado de história, desde as primeiras máquinas que surgiram no fim do século XIX, até a expansão acelerada das plataformas online. Porém, há elementos que conectam as origens desses caça-níqueis tradicionais aos slots online modernos: os símbolos clássicos.

Símbolos como o coringa, as frutas e o número da sorte 7 são verdadeiros clássicos dos caça-níqueis e continuam presentes em muitos jogos atuais. Se um jogador brasileiro visitar uma boa seleção de cassinos online, por exemplo, aqui, vai perceber que, nos sites de cassino, mesmo nos slots mais recentes, esses símbolos ainda aparecem com frequência. Mas, afinal, de onde vêm ícones populares como o Bar e as cerejas?

Sinos e ferraduras

Sinos e ferraduras são símbolos comuns nos slots e surgiram nos primórdios das máquinas mecânicas. O famoso slot inovador Liberty Bell, criado por Charley Fey em 1894, já exibia esses símbolos. Ninguém sabe exatamente por que ele os escolheu, mas sinos geralmente representam boa sorte, e ferraduras são consideradas amuletos da sorte (não à toa, muitas pessoas penduram ferraduras sobre as portas). Em homenagem à Liberty Bell, esses símbolos se mantiveram tradição e continuaram aparecendo nos modelos mais modernos das clássicas “máquinas de um braço só”.

O coringa – ou Joker

O coringa é outro símbolo popular que sempre achou seu lugar nas máquinas caça-níqueis. Sua origem remonta ao jogo de cartas Euchre, criado por volta de meados dos anos 1700 e que se tornou extremamente popular na América do Norte no século XIX. No Euchre, o coringa representa a carta mais poderosa do baralho — e nos caça-níqueis, como em 6 Jokers, da Pragmatic Play, ele costuma aparecer como um símbolo wild de destaque, com papel central na dinâmica do jogo.

O sete – número da sorte

O número sete sempre foi associado à boa sorte — algo que muita gente, em diferentes culturas, reconhece e valoriza. O famoso 777 é um dos símbolos mais icônicos e imediatamente reconhecíveis dos caça-níqueis, geralmente associado a pagamentos altos. Por estar historicamente ligado à boa fortuna financeira, tentar alinhar três ou mais setes numa linha de pagamento faz todo sentido. Um ótimo exemplo disso é o slot 9 Bells, da Wazdan, que aposta fortemente nesse símbolo clássico.

Símbolos de frutas

Cerejas, melancias, laranjas, limões… são apenas alguns dos símbolos de frutas que a maioria dos jogadores já espera encontrar nas máquinas caça-níqueis. Mas, a origem dessas frutas nos chamados “slots de frutas” é surpreendente e cheia de criatividade.

As apostas enfrentaram muitas restrições ao longo da história. Uma forma engenhosa de contornar essas proibições foi adotada pela Industry Novelty Company, que passou a comercializar suas máquinas como distribuidoras de chicletes. Algumas, inclusive, entregavam chicletes como prêmio real. Para combinar com a temática, os símbolos de frutas representavam diferentes sabores de goma de mascar.

Esses ícones permanecem fortes até hoje, aparecendo em slots de estilo mais tradicional, como 3 Fruits Win, da Playson, ou Super Hot Fruits, da Impaired. Até mesmo em jogos modernos, como Fruity Treats, da Pragmatic Play, que têm recursos avançados como símbolos em cascata e multiplicadores, os símbolos de frutas continuam sendo usados.

Cartas do baralho

Símbolos inspirados em cartas de baralho, como Ás, Rei, Dama e outros naipes, também fazem parte do universo do cassino em geral. Jogos clássicos de cassino como pôquer, blackjack e bacará usam esses mesmos elementos, então incorporá-los aos caça-níqueis ajuda a manter uma identidade visual familiar para os jogadores.

Letras como A, Q, K e números como 9 também são muito comuns, mas muitas vezes, atuam apenas como preenchedores e não com pagamentos altos. O baralho é um tema tradicional e esperado, repetido em diversos títulos, como no slot Big Bass Vegas Double Down Deluxe, da Pragmatic Play.

Símbolo “Bar”

O símbolo Bar tem ligação direta com a evolução dos símbolos de frutas nas máquinas. Durante o período das “máquinas de chicletes”, a empresa Mills Novelty Company passou a incluir imagens de embalagens de chicletes nos rolos. Acredita-se que os símbolos pareciam com a própria logo da empresa.

Com o passar do tempo, esses elementos visuais familiares foram sendo repaginados por fabricantes de máquinas que não promoviam produtos da indústria de chicletes. Os pacotes de clichete simplesmente se transformaram no clássico símbolo Bar que hoje encontramos nos slots de frutas online.

Uma explicação comum para o nome “Bar” é que algumas máquinas imprimiam cupons como prêmio, e esses cupons podiam ser trocados por uma bebida no bar, literalmente, reforçando então essa associação.

Uma história fantástica

O setor de apostas percorreu um longo caminho desde a primeira Liberty Bell, máquina que deu origem a uma verdadeira febre de apostas — e que passou por inúmeras transformações ao longo das décadas. Para quem gosta de slots, é incrível saber que existe tanta história por trás dos símbolos que vemos hoje nos cassinos online. De uma forma ou de outra, cada detalhe desses ícones deixou sua marca na forma como jogamos atualmente nos cassinos online modernos.