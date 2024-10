Youse lança segunda fase de campanha e mostra que o seguro é um produto para todos

Contratar um seguro não precisa ser complicado. É isso que a Youse vem reforçar na segunda fase da campanha “Seguro pro seu carro e pra você”, que estreou agora em outubro. A plataforma digital de seguros quer mostrar para o consumidor que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode proteger seu carro de forma fácil, acessível, contratando o serviço com as características que mais se adequam ao perfil de cada um. A Youse tem hoje mais de 1 milhão de contratos emitidos e um índice de renovação superior a 80%.

Criada pela Tech and Soul, o filme da campanha mostra diferentes personagens em situações cotidianas, utilizando o celular e o aplicativo da Youse para contratar seguros de maneira simples e rápida. Essa praticidade empodera o cliente, que tem a liberdade de escolher quando e onde contratar, sem burocracia.

“Nosso objetivo é desmistificar a ideia de que o seguro é algo complicado. Queremos mostrar que ele está ao alcance de todos, com uma linguagem simples e uma experiência digital que facilita o processo”, afirma Filippo Carmona, Gerente de Marketing da Youse.

Com a tagline “Seguro pro seu carro e pra você”, a Youse reforça também a ideia de que o seguro não serve apenas para proteger bens materiais, mas também para oferecer tranquilidade e segurança para o cliente. Essa mensagem, clara e direta, reflete os reais benefícios de se ter um seguro.

“O seguro hoje é um importante aliado dos brasileiros no planejamento financeiro. É a certeza de que uma pessoa não terá sobressaltos financeiros na hora de uma necessidade. É uma maneira de se planejar e ter uma vida mais tranquila”, explica o executivo.

A segunda fase da campanha conta com exibição em TVs abertas nas principais praças do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba, com destaque para um merchandising especial no programa Auto Esporte, no dia 13 de outubro. A campanha também está nas rádios Metropolitana, CBN e BTN, e nas plataformas digitais como Google, Meta, UOL e Globo Display e TV Conectada Globoplay.