O papel da educação financeira nos seguros

Fernando Ariosto, sócio do ACG Advogados, escritório especializado em direito securitário

A educação financeira tem ganhado destaque no Brasil nos últimos anos, impulsionada pela crescente complexidade do cenário econômico e a necessidade de maior planejamento e controle sobre as finanças pessoais. Contudo, um aspecto crucial que ainda precisa de maior conscientização é o entendimento sobre seguros e seus benefícios.

A educação financeira abrange o entendimento de conceitos como orçamento, investimentos, crédito e dívidas, além de estratégias para acumular e preservar bens. No Brasil, a falta de conhecimento sobre esses temas pode levar a decisões financeiras ruins, como o endividamento excessivo e a falta de planejamento para imprevistos.

Em 2023, uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revelou que mais de 60% dos brasileiros não possuem controle efetivo sobre seu orçamento mensal. Além disso, a taxa de inadimplência no país alcançou 29,5% em junho de 2024, o que reforça a necessidade urgente de iniciativas de educação financeira.

Quando se fala em planejamento financeiro, os seguros são uma ferramenta fundamental para garantir a proteção do patrimônio e a tranquilidade da família em momentos de crise. Entretanto, a falta de conhecimento sobre os diferentes tipos de seguro disponíveis, como de vida, saúde, automóvel e residencial, impede que grande parte da população usufrua dos benefícios dessa proteção.

Um estudo da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) apontou que apenas 30% dos brasileiros possuem algum tipo de seguro, sendo que a maioria dos contratos está concentrada em automóveis. Seguros de vida, por exemplo, que poderiam oferecer uma rede de segurança financeira em casos de falecimento ou invalidez, ainda são pouco utilizados.

A falta de conscientização sobre o funcionamento e a importância dos seguros pode gerar graves consequências. Sem um seguro adequado, as famílias podem enfrentar dificuldades financeiras significativas em emergências, como um acidente grave ou a perda do provedor principal. Além disso, a ausência de um planejamento financeiro que inclua seguros pode levar à necessidade de recorrer a empréstimos com juros altos, gerando endividamento e dificuldades adicionais.

Portanto, a ampliação da conscientização sobre seguros passa pela inclusão desse tema nos programas de educação financeira em escolas e universidades, além da promoção de campanhas informativas por parte de órgãos públicos e privados. É essencial que as pessoas compreendam não apenas o que são os seguros, mas também como escolher o tipo de cobertura que melhor se adequa às suas necessidades.

Abaixo estão alguns exemplos e iniciativas de programas de educação financeira que incluem informações sobre seguros no Brasil:

1. Educação Financeira nas Escolas

Programa Nacional de Educação Financeira (PNEF) : Coordenado pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o PNEF visa promover a educação financeira desde a infância. Ele inclui materiais e atividades para escolas que abordam temas como orçamento, poupança, investimento e seguros. A ideia é que estudantes aprendam a importância de proteger seus bens e o conceito de seguros.

: Coordenado pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o PNEF visa promover a educação financeira desde a infância. Ele inclui materiais e atividades para escolas que abordam temas como orçamento, poupança, investimento e seguros. A ideia é que estudantes aprendam a importância de proteger seus bens e o conceito de seguros. Educação Financeira em Currículos Escolares: Algumas escolas públicas e privadas têm incorporado a educação financeira em seus currículos, muitas vezes em parceria com instituições financeiras e organizações sem fins lucrativos. Esses currículos podem incluir informações sobre seguros e a importância de proteger bens e saúde.

2. Educação Financeira em Universidades

Cursos e Palestras : Muitas universidades, especialmente aquelas com cursos de Administração, Economia, e Finanças, oferecem disciplinas e palestras sobre seguros e gestão de riscos. Esses cursos fornecem aos alunos uma compreensão mais aprofundada sobre diferentes tipos de seguros, como seguros de vida, saúde, e residenciais, e como eles se encaixam na gestão financeira pessoal e empresarial.

: Muitas universidades, especialmente aquelas com cursos de Administração, Economia, e Finanças, oferecem disciplinas e palestras sobre seguros e gestão de riscos. Esses cursos fornecem aos alunos uma compreensão mais aprofundada sobre diferentes tipos de seguros, como seguros de vida, saúde, e residenciais, e como eles se encaixam na gestão financeira pessoal e empresarial. Programas de Educação Financeira: Algumas universidades têm centros ou programas dedicados à educação financeira que oferecem workshops e seminários sobre seguros e outros temas financeiros. Estes programas podem ser dirigidos tanto a estudantes quanto à comunidade em geral.

3. Iniciativas e Parcerias

Parcerias com Instituições Financeiras : Muitas escolas e universidades fazem parcerias com bancos e seguradoras para oferecer workshops e materiais educativos. Essas parcerias ajudam a trazer conhecimento prático sobre seguros e outras ferramentas financeiras para os alunos.

: Muitas escolas e universidades fazem parcerias com bancos e seguradoras para oferecer workshops e materiais educativos. Essas parcerias ajudam a trazer conhecimento prático sobre seguros e outras ferramentas financeiras para os alunos. Organizações e ONGs: Organizações como a Associação Brasileira de Educadores Financeiros (ABEFin) e outras ONGs também promovem a educação financeira em escolas e universidades. Elas oferecem recursos, treinamentos e workshops que podem incluir tópicos sobre seguros.

4. Exemplos de Iniciativas

Programa “Educação Financeira” da Fundação Getúlio Vargas (FGV) : A FGV oferece cursos e materiais educativos sobre finanças pessoais, que incluem tópicos sobre seguros.

: A FGV oferece cursos e materiais educativos sobre finanças pessoais, que incluem tópicos sobre seguros. Universidade de São Paulo (USP): A USP, através do seu Centro de Estudos em Finanças (CEF), promove eventos e cursos sobre gestão financeira, que muitas vezes abordam a importância dos seguros.

Além disso, o acesso a informações claras e detalhadas sobre seguros pode ajudar a desmistificar o tema e mostrar que, ao contrário do que muitos pensam, seguros não são um gasto desnecessário, mas sim um investimento em segurança e estabilidade financeira.

Por fim, é bom ressaltar que educação financeira e seguros são temas que devem andar lado a lado na vida de qualquer cidadão. A falta de conhecimento sobre essas áreas pode resultar em decisões financeiras precárias, com impactos profundos na qualidade de vida. Portanto, é essencial que a conscientização sobre a importância dos seguros seja fortalecida, garantindo que mais brasileiros possam usufruir dos benefícios dessa proteção e, assim, construir um futuro financeiro mais seguro e sustentável.