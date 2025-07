Oneglobal inaugura unidade em Belo Horizonte

A Oneglobal Brasil deu início nesta segunda-feira (1º) às operações de sua nova unidade em Belo Horizonte (MG), consolidando sua estratégia de expansão no mercado brasileiro. Com presença em mais de 15 países, a corretora especializada em seguros corporativos e gestão de riscos amplia sua atuação no Sudeste com foco em setores estratégicos da economia mineira, como mineração, siderurgia, energia, agronegócio e logística.

A escolha de Belo Horizonte como sede da nova filial reflete o posicionamento da Oneglobal em se aproximar de regiões com forte potencial de crescimento e demanda por soluções complexas de seguros. A unidade está estruturada para oferecer atendimento consultivo, com soluções personalizadas e acesso direto à rede internacional da companhia, que inclui canais de colocação no mercado global, como o Lloyd’s de Londres.

Para liderar a operação, foram designados Pedro Freitas como gerente da unidade e Eduarda Ribeiro de Melo como executiva de contas. Com ampla experiência em seguros corporativos, Pedro tem passagens por grandes grupos do setor, atuando em programas de riscos como Property, D&O, Garantias e Cyber. Eduarda possui perfil técnico, com trajetória em regulação de sinistros, análise de apólices e inovação operacional, contribuindo para a entrega de soluções alinhadas às demandas do cliente. A equipe local está vinculada à diretoria de filiais da Oneglobal, sob responsabilidade de Rafael Cestari.

Segundo Leonardo Dale, CEO da Oneglobal Brasil Seguros, a abertura da unidade é um passo importante na consolidação da marca no país. “Minas Gerais é um mercado estratégico e com grande relevância nacional. Nosso objetivo é combinar excelência técnica, proximidade com o cliente e capacidade de acesso aos principais centros globais de seguros”, afirma.

N.G.