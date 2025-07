Bradesco Vida e Previdência anuncia novo diretor comercial

A Bradesco Vida e Previdência, anuncia nesta terça-feira (01), Fábio Magalhães Tobias como novo diretor comercial da Companhia. A nomeação do executivo faz parte das movimentações estratégicas realizadas neste ano, que têm como destaque a nomeação de Bernardo Castello à presidência empresa, e visa impulsionar os resultados nos segmentos de Vida e Previdência, fortalecer a parceria com corretores e manter a posição de vanguarda da empresa no mercado.

Com experiência no segmento e 28 anos na seguradora, Fábio ocupou, nos últimos 13 anos, o cargo de Superintendente Sênior da Organização de Vendas do Grupo Bradesco Seguros. Ao longo de sua trajetória, atuou como para as regionais Sul, São Paulo e Rio de Janeiro/Espírito Santo, além de sua recente posição na matriz da Companhia, contribuindo para o aprimoramento dos processos de venda e pós-venda realizados pelos corretores.

“Assumir a diretoria comercial da Bradesco Vida e Previdência representa um compromisso com a continuidade e o aprimoramento de iniciativas que reforcem a importância da proteção financeira. Pretendo intensificar o relacionamento com os corretores, reconhecendo seu papel essencial na disseminação da cultura do seguro e na ampliação do acesso a soluções que atendam às necessidades dos brasileiros”, ressalta o executivo.