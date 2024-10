Porto marca presença no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros – Entre os dias 10 e 12 de outubro, a Porto estará presente no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que acontecerá no Expo Mag, Rio de Janeiro. Com o tema central “O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”, o evento é um dos mais importantes do setor, reunindo grandes nomes para discutir inovação, tecnologia e o papel do corretor na nova era do mercado de seguros.

A programação incluirá discussões significativas sobre os desafios e novidades do setor, reforçando a importância de estar ao lado dos corretores neste momento de transformação. No painel principal, junto a importantes líderes, Rivaldo Leite, CEO da Porto Seguro, será um dos membros palestrantes no debate sobre o tema do evento, e Patrícia Chacon, COO da Porto Seguro, abordará o futuro do automóvel.

Como patrocinadora, além de participação na plenária, a Porto contará com uma Sala de Negócios dedicada a palestras exclusivas com seus executivos. A fim de aprofundar algumas temáticas com os corretores e o conhecimento sobre suas empresas, nos dias 11 e 12, corretores terão a oportunidade de participar de discussões relevantes, conduzidas pelo time de executivos comerciais de todo o Brasil como Luiz Arruda, Eva Miguel e Emerson Valentim.

“Estar presente no Congresso é uma oportunidade única para fortalecer ainda mais nossa relação com os corretores e discutir os rumos do mercado. Como sempre reforçamos, o corretor é pra sempre, e estamos aqui para capacitar, oferecer inovação e suporte para que eles se mantenham protagonistas neste setor”, afirma Emerson Valentim, executivo comercial da Porto.

Ativações Porto

A Porto terá um dos maiores estandes do Congresso, projetado para ser um espaço de relacionamento, funcionando como um verdadeiro porto seguro para os corretores durante a feira. O ambiente foi planejado para proporcionar o cuidado da companhia e conta com áreas de trabalho, onde os corretores poderão se instalar para conduzir negociações, recarregar celulares e descansar durante o evento. Além disso, também poderão desfrutar de uma variada seleção de bebidas e comidas disponíveis no espaço.

Um dos grandes destaques do estande será o espaço para estimular os convidados a criação de conteúdo para as redes sociais. Nesse ambiente interativo, os corretores poderão agendar sessões acompanhadas por um especialista, tirar fotos e vivenciar a experiência de gravação do material digital.

Para adicionar ainda mais dinamismo à participação, a Porto trará um jogo interativo que destacará as novidades do Corretor Online, principal ferramenta de trabalho de corretores do Brasil. A ativação irá desafiar a memória e os reflexos dos participantes. Os melhores colocados no ranking diário da disputa ganharão ingressos para sessões do Blue Note, no Rio de Janeiro e todos os participantes sairão com um boné exclusivo da Porto.

“O corretor é parte do time da Porto. Toda a nossa estratégia é construída com base no ‘Corretor é Pra Sempre’, para que fique claro que eles são uma extensão do nosso time. Não é por acaso que, quando nossos parceiros visitam nossa sede, recebem um crachá com acesso a todas as nossas áreas internas”, comenta Luiz Arruda, VP Comercial e Marketing da Porto.