ENS abre nova turma para Curso para Habilitação de Corretores

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) iniciou em março a formação de 1,7 mil alunos distribuídos em 26 turmas do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros (CHCS), realizado totalmente na modalidade on-line. A primeira etapa do programa, que aborda o módulo de Capitalização, já foi concluída por esses estudantes, que agora avançam para as aulas de Vida e Previdência, seguidas pelo módulo de Demais Ramos, que abrange todos os ramos de seguros.

Ao final do curso, os alunos aprovados estarão aptos a intermediar contratos de seguros, captar e prospectar clientes, e atuar profissionalmente em um mercado que vem registrando forte crescimento. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o setor arrecadou mais de R$ 140 bilhões apenas nos primeiros quatro meses de 2025, o que reforça a relevância do segmento no cenário econômico atual.

Em razão da demanda crescente por profissionais qualificados, a ENS já abriu as inscrições para a próxima turma do CHCS, que oferece 1.030 vagas. As aulas estão previstas para começar no dia 11 de agosto. Para incentivar a participação, os interessados que efetuarem matrícula até o dia 6 de julho terão direito a 10% de desconto no valor total do curso. Após essa data, não haverá novos abatimentos.

O curso é indicado tanto para quem deseja iniciar uma carreira na corretagem de seguros quanto para aqueles que buscam recolocação profissional em um setor que apresenta oportunidades promissoras e demanda constante por novos talentos. Essa é uma oportunidade para quem busca recolocação profissional ou deseja iniciar uma trajetória promissora no setor de seguros. As inscrições podem ser feitas diretamente no site da ENS.

N.G.