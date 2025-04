Habilitar.me investe em IA para automatizar a gestão de CNH 

Conforme um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Brasil já registrou, em média, 480 novos processos de crimes de trânsito por dia, em 2024. Para facilitar a gestão dos recursos com precisão junto às infrações de trânsito dos condutores, a Habilitar.me utiliza a Inteligência Artificial para automatizar todos os elementos dessa cadeia, com a criação de uma solução escalável e eficiente, com o propósito de garantir aos brasileiros o direito de dirigir.

Os Agentes de Inteligência Artificial, conhecidos como AI Agents, auxilia toda a equipe a elaborar as peças de defesas administrativas, qualificar os leads em alto volume através das chamadas telefônicas, e-mails e WhatsApp, efetua o scrapper dos dados públicos, como os editais dos órgãos fiscalizadores e gerencia todo o histórico da CNH, sugerindo as medidas a serem tomadas.

A plataforma atua com uma conexão API (white label e embedded), onde todo o desenvolvimento de conexão está automatizado para vendas B2B e B2B2C, com a utilização de um big data, para manter os clientes atualizados sobre eventos vinculados a sua CNH. E o Cold Outreach, desenvolvendo ferramentas que proporcionam a capacidade de contatar um alto volume de pessoas.

Varley Silva, CEO da Habilitar.me, reforça a importância da utilização do IA Agents, como uma ferramenta facilitadora na condução do cotidiano na startup. “Percebemos um aumento na demanda de condutores com a CNH cassada ou suspensa no Brasil. A Habilitar.me possui uma gestão eficiente, ao gerar todo suporte necessário na defesa desses motoristas.

O IA Agent auxilia em todo o gerenciamento do processo, desde a elaboração da defesa administrativa em diversos casos, ao monitoramento de toda a linha do tempo do status do documento. Automatizamos todas as etapas com precisão, visando garantir o direito de dirigir para toda a sociedade”.

A Habilitar.me alcançou no período de um ano, a marca de 100 mil pessoas contatadas, além de um crescimento estimado de 7.300% em novembro do ano passado, com mais de 22 mil habilitados conectados através dos nossos sistemas. A startup possui mais de 300 despachantes parceiros, atuando com diversas soluções em recursos administrativos de infrações, multas e cassações, mais de 3 mil defesas protocoladas e um índice de 90% de decisões favoráveis.

A operação no sistema é altamente escalável, com a IA Agent presente em todas as áreas, integração com o Portal Gov.br, junção com os Detrans, maior alcance de leads, apresenta uma proposta de valor para o B2B e receita recorrente mensal de empresas para as corporações que vendem para pessoas jurídicas e empresas que comercializam junto ao consumidor final.

O serviço pode ser oferecido junto com as assistências 24 horas, como guincho, chaveiro, entre outros. Gustavo Zobaran, Conselheiro da Habilitar.me, afirma que a gestão eficiente de recursos de multas agrega valor para as companhias de seguros, de diversas formas.

“Os serviços prestados pela Habilitar.me, podem ser oferecidos no mesmo formato das assistências 24 horas, atendendo uma camada de condutores nos quais precisam recorrer a defesa administrativa, por estarem com a CNH em risco de ser suspensa ou cassada. É um serviço pouco utilizado nas seguradoras com atuação no Brasil. E o fato do segurado estar sem a permissão para dirigir, é um forte agravante para o mesmo decidir não renovar o seguro do automóvel”, concluiu.