Empresas e famílias ganham com nova assistência parental

EXCLUSIVO – A Parentallis, primeira edtech focada em parentalidade consciente no Brasil, está revolucionando o ambiente corporativo e educacional com suas soluções voltadas para o bem-estar das famílias. Com um modelo de assistência parental que vai além do tradicional, a empresa busca impactar positivamente a saúde emocional de pais e cuidadores. Entre as principais frentes da Parentallis estão a adoção de políticas de parentalidade consciente, equidade de gênero e diversidade e inclusão no ambiente de trabalho.

“Nossa missão é promover ações colaborativas que beneficiem não só os pais, mas também as empresas, criando ambientes mais saudáveis e produtivos”, afirma Fernanda Bardella, Founder & CEO da Parentallis.

A empresa também reforça o compromisso com a saúde mental e emocional dos colaboradores, integrando ações que previnem o burnout parental, uma síndrome cada vez mais comum devido à sobrecarga enfrentada por pais e mães. A Lei nº 14.826/2024, que estabelece a Parentalidade Positiva no Brasil, trouxe uma série de novos desafios às empresas, exigindo adequações para garantir suporte aos colaboradores que são pais.

“Estamos comprometidos em capacitar as lideranças corporativas, preparando-as para oferecer o suporte necessário aos funcionários que são pais ou responsáveis por crianças e adolescentes. O foco é promover um ambiente de trabalho mais acolhedor e respeitoso, essencial para a equidade de gênero e a inclusão de diversas composições familiares”, explica Lara Tristão, Founder & CMO da companhia.

Com a expansão do seu portfólio de serviços, que inclui agora seguradoras e empresas de assistências, a Parentallis está se consolidando como pioneira na saúde mental parental. Ao promover o desenvolvimento emocional dos filhos e oferecer ferramentas para uma parentalidade equilibrada e consciente, a empresa se alinha às novas diretrizes legais e contribui diretamente para a erradicação de práticas de violência infantil.

As executivas dizem que a Parentallis quebra paradigmas ao oferecer soluções que transformam a parentalidade em um processo mais leve e humanizado. “Queremos criar uma geração emocionalmente mais saudável e mais conectada com valores de empatia e respeito, sem permissividade ou agressividade”, conclui Lara.

As empresas que adotam os programas da Parentallis têm observado melhorias significativas na produtividade, na satisfação e na lealdade dos colaboradores, além de fortalecerem suas culturas organizacionais e alinharem suas práticas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A Parentallis, por meio de parcerias e novos produtos, continua a expandir sua atuação, reforçando seu compromisso com o bem-estar familiar e o desenvolvimento de crianças e adolescentes em um ambiente de respeito e cooperação.