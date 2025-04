Grupo A12+ promove RoadShow 2025

Para a consolidação de cultura empresarial e processos de gestão, toda a Diretoria do Grupo A12+ promove mais um RoadShow, iniciativa voltada a ouvir feedbacks sobre as operações, aprimorar a comunicação interna, atualizar os Sócios e Partners a respeito das ações do grupo e debater os desafios e oportunidades do setor de seguros.

O RoadShow 2025 acontece nas cidades onde estão sediadas as corretoras cotistas do Grupo, contando com a presença do presidente do Grupo A12+, Renner Fidelis, do diretor comercial Alexandre Cid, do diretor de marketing e tecnologia Flávio Lino de Paula, do diretor de expansão Evaldo de Paula e do diretor de riscos corporativos Carlos Hermida.

Ao longo do ano, os diretores percorrerão 15 corretoras em nove cidades brasileiras. A diretoria do Grupo A12+ já esteve presente em fevereiro na I9 Seguros, em Aracaju (SE), na SMB Seguros, em São Paulo (SP), e na RA Insurance, em Santos (SP). Em março, foi a vez da Multiseg Corretora de Seguros, em Curitiba (PR), e das corretoras 3C, Positivo e SeltSeg, em Belo Horizonte (MG). Em abril, o RoadShow chega à Almanza Corretora de Seguros, em Uberlândia (MG), e às corretoras Bezlim e Brasicor, em Goiânia (GO). Já em maio, os encontros estão programados na Segna Seguros, no Rio de Janeiro (RJ), na Perspectiva Seguros e na Vitória Corretora de Seguros, em Vitória (ES).

Os partners que atuam em São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) já participaram do RoadShow, onde compartilharam experiências a partir das soluções oferecidas pelo Grupo A12+, trocaram insights e aprenderam sobre novos nichos, promovendo inovação e colaboração entre as corretoras do grupo. Consolidar boas práticas, alinhar estratégias e impulsionar novas oportunidades são passos essenciais para ampliar a atuação no mercado.

“A diretoria do Grupo A12+ valoriza o RoadShow como uma iniciativa essencial para fortalecer a conexão com os sócios. Além de prestar contas e analisar o desempenho do último ano, a ação permite projetar os próximos passos e, principalmente, ouvir as necessidades e desafios de cada corretora. Esse alinhamento reforça a unidade e o comprometimento com o propósito do grupo, que é levar proteção às pessoas e seus patrimônios. Focamos no desenvolvimento tecnológico, proporcionando aos corretores acesso a diversas oportunidades criadas pelo Grupo A12+ para impulsionar seus negócios. Ainda teremos paradas do RoadShow em Uberlândia, Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo, reforçando nosso compromisso com a inovação e o crescimento do setor”, concluiu Renner Fidelis.