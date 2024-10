Natal celebra Semana Municipal do Seguro

A cidade de Natal (RN) realizou, entre os dias 30 de setembro e 04 de outubro, a Semana Municipal do Seguro, uma iniciativa que promoveu diversas atividades voltadas para a conscientização sobre a importância dos seguros e a qualidade de vida da população. Organizado pelo Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Norte (Sincor/RN), em parceria com o Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste (Sindsegnne) e o Movimento Seguros.On, o evento trouxe debates, serviços gratuitos e ações educativas.

A semana teve início na segunda-feira (30) com um café da manhã na sede do Sincor/RN, marcando oficialmente o lançamento da campanha. A partir daí, a programação foi repleta de atividades, incluindo lives informativas nas redes sociais. Na terça-feira (01), houve duas transmissões: pela manhã, o presidente do Sincor/RN, Jaques Andrade, e a diretora executiva do Sindsegnne, Emerita Lyra, participaram de uma live no perfil no Instagram, abordando diversos tipos de seguros. Já à tarde, Jaques participou de outra live no perfil do Seguros.On, discutindo temas relevantes do segmento de seguros.

Na quarta-feira (02), a programação continuou com mais duas lives. À tarde, Jaques e um coronel do Corpo de Bombeiros debateram sobre segurança e prevenção de incêndios. À noite, a diretora executiva do Sindsegnne, Emerita Lyra, participou de uma live no perfil do Seguros.On, focada no seguro residencial e na importância da prevenção de sinistros.

A quinta-feira (03) foi marcada por uma ação especial de bem-estar no Parque das Dunas, onde os participantes puderam usufruir de uma aula funcional gratuita com personal trainer e aferição de pressão arterial. Corretores de seguros também estavam à disposição para oferecer consultorias rápidas, com destaque para o seguro de vida. Simultaneamente, foi realizada uma panfletagem na Rota do Sol, reforçando a conscientização sobre a importância dos seguros.

Na sexta-feira (04), a programação contou com a exibição de um podcast especial sobre o seguro de vida, com foco no Outubro Rosa, alertando para a importância da proteção financeira em casos de diagnóstico de câncer de mama. O episódio teve a participação da ginecologista obstetra Dra. Anaisa, além de depoimentos de pacientes e especialistas no assunto.

“O evento foi uma oportunidade de reforçar a importância do planejamento e da segurança para as famílias natalenses, oferecendo conteúdo informativo e serviços à comunidade. A ideia é que possamos levar ações similares para os demais estados do Norte e Nordeste, fortalecendo cada vez mais a cultura do seguro”, afirma Emerita Lyra, diretora executiva do Sindsegnne.