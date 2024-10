Capemisa lança seguro de vida individual

Com mais de 60 anos de trajetória em produtos de vida e posicionada entre as dez mais rentáveis empresas independentes do país, a Capemisa Seguradora amplia seu portfólio e apresenta o Capemisa Viva, seu novo seguro de vida individual que, além de aumentar o portifólio da companhia, gera novas oportunidades de negócios aos corretores e atende os clientes da forma mais adequada a cada exposição de risco.

O produto foi desenvolvido considerando apontamentos estratégicos de diversos corretores de seguros parceiros, especialistas em seguro de vida individual. Garante um fluxo operacional mais otimizado, com redução do tempo de comercialização, diminuindo gargalos operacionais que causam desgaste na relação com os clientes no processo de subscrição.

Especialista em vida, a Capemisa preenche uma lacuna importante, considerando o atual cenário brasileiro, com uma série de preocupações que surgiram no pós-pandemia. Pesquisa recente realizada pela FenaPrevi/DataFolha indicou que 4 em cada 10 entrevistados tiveram sua vida financeira afetada pela pandemia. Além disso, deixar a família desamparada em caso de falecimento ou doença representa um dos principais medos dos entrevistados.

Não conseguir pagar despesas médicas em caso de imprevistos também figura como uma das grandes preocupações. Segundo o levantamento, apenas 18% dos entrevistados têm seguro de vida, muitas vezes pelo fato de a empresa em que trabalha oferecer como benefício.

“Estamos vivendo um momento muito representativo para o mercado, com enorme potencial de crescimento, a partir do maior interesse da população, que se deparou com a vulnerabilidade da vida. Cerca de 91% dos entrevistados neste estudo da FenaPrevi afirmam que preservar a vida e o bem-estar é mais importante do que garantir os bens materiais, e 71% deles considerariam ter uma proteção financeira para si ou para a família” analisa o diretor comercial da Capemisa Seguradora, Fabio Lessa.

“Estamos lançando um produto genuíno ao atender os anseios da população e que é completamente adaptável à realidade e necessidades dos brasileiros, com preço justo e coberturas que podem ser usadas para suportar os imprevistos”, explica ele.

O otimismo da Capemisa está ancorado ainda nos dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Este ano, até junho, houve um aumento de 25,3% na comercialização de seguros de Vida Individual, em comparação ao ano anterior. “As pessoas estão vivendo mais, as reformas em andamento no país exigirão mais tempo de trabalho e uma população economicamente ativa por mais anos, com novas profissões autônomas surgindo, o que só reforçam as preocupações dos brasileiros sobre a sua proteção integral no futuro e o bem-estar da família”, lembra Fabio.

Diferenciais do Capemisa Viva e a capacitação de corretores

O novo produto foi apresentado ao mercado durante o 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que foi realizado entre os dias 10 e 12 de outubro, no Rio de Janeiro. A equipe comercial da Capemisa também fará roadshows pós-congresso pelo país, com treinamentos já agendados nos dias 15, 16 e 17 de outubro, onde o objetivo é treinar 1.200 corretores nesses três dias.

De forma leve, os profissionais receberão informações detalhadas em um material de comercialização ‘livre de segurês’, com linguagem simples e clara, para facilitar a abordagem e orientação aos clientes.

“Com este produto, a Capemisa completa seu portifólio com um seguro de vida individual especial e consolida sua posição como uma seguradora especialista em Vida. Os corretores parceiros agora terão soluções completas para apresentar aos seus Clientes, tudo isso alicerçado em um processo de vendas que mapeia genuinamente as necessidades deles, ajudando-os a tratar objeções e mostrar que todos precisam de um seguro de vida, mesmo que ainda não saibam.

A adaptabilidade do produto traz mais facilidade para encontrar soluções ideais aos riscos potenciais de cada cliente”, pontua o diretor comercial. “O produto foi desenvolvido com foco no cliente, inclusive nas facilidades comerciais do nosso portal. Tudo isso ouvindo nossa força de vendas para ter um fluxo operacional com o mínimo de fricção possível. Como sempre, o corretor é protagonista nos nossos processos”.

O Capemisa Viva é totalmente adaptável e flexível, com liberdade de contratação e manutenção na escolha de coberturas que o cliente avalia serem as mais importantes em sua rotina. O produto também possui faixas etárias de aceitação ampliadas para morte, com ou sem resgate (até 85 anos) – a maior do mercado – e menor carência para IFPD (90 dias), assim como assistência funeral individual que pode se estender para a família. Contempla também coberturas de doenças graves, DMHO (diária médico hospitalar e odontológica) e Dit (Diária por Incapacidade Temporária).

Essa característica traz o papel consultivo do corretor para o centro da apresentação do produto, suas vantagens e atendimentos. Neste contato com o profissional, a parcela da população que quer proteção pelo seguro se sente acolhida pelas informações, de acordo com o que avalia como mais prioritário na cobertura e o que precisa.

O seguro também oferecerá telemedicina, para que os segurados tenham acesso a teleconsultas por videochamadas ilimitadas. Não haverá coparticipação para diagnóstico e orientações de saúde de menor gravidade, com a finalidade de assistência, prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde.

Para o lançamento do novo produto, a Capemisa Seguradora teve um estande especial no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e na Exposeg. O evento ofereceu aos participantes a chance de conhecer as últimas inovações e tendências do setor. Com uma programação diversificada, a feira será um espaço dedicado ao networking, troca de experiências e oportunidades de negócios.