Lojacorr apresenta nova Unidade Baixada Santista

Seguindo a expansão por todo o Brasil, a Lojacorr acaba de estruturar sua Unidade na Baixada Santista, em São Paulo, que terá a gestão de Nelson de Freitas Farias, executivo que, aos 61 anos, possui 43 de mercado de seguros na região e é morador de São Vicente, de onde irá comandar a Unidade que inicia como digital.

Farias começou aos 18 anos na Loyd Brazil Corretora de Seguros, depois atuou por 13 anos na Porto Seguro, ficou seis meses na SulAmérica, foi convidado para atuar na Marítima (hoje Sompo), onde permaneceu por cinco anos, e depois trabalhou mais 20 anos na Mapfre. Na área comercial, atuando diretamente com corretores de seguros, ele está desde 1996.

“Estou muito empolgado com o novo desafio na Lojacorr. Eu ouvia falar bem da empresa, mas nunca tive um interesse maior em conhecer porque ela não fazia parte da minha região. Fui indicado pelo executivo que era meu gerente na Mapfre para comandar a chegada da Lojacorr na Baixada Santista, e me surpreendi com o que encontrei”, conta ele.

A Unidade promoverá atendimento a corretoras de seguros das cidades da Baixada Santista, propriamente dita, incluindo Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande e Bertioga, e também do Litoral Sul, agregando Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

“Com a consolidação da Unidade, esperamos posteriormente expandir também para o Litoral Norte, até o Vale do Ribeira”, relata. “Estive na última semana no Encontro de Unidades da Lojacorr e foi um prazer e satisfação conhecer esta grande família. Encontrei amigos, o próprio CEO da Lojacorr, Dirceu Tiegs, foi meu vice-presidente na Mapfre, o diretor de Mercado e Operações, Luiz Longobardi Jr, foi meu diretor na Marítima, e conheci o diretor Regional SP Centro Norte, André Moreno, com quem irei trabalhar diretamente e tive grande identificação. Além de diversos colegas que promovem um clima maravilhoso que me incentiva a trabalhar”, complementa o gestor da Unidade Baixada Santista.

Segundo Nelson, os corretores da região também ficarão empolgados com a oportunidade de participar da rede. “Apresentei o modelo da Lojacorr a um corretor daqui e ele está muito interessado, porque trabalha sozinho, assim como muitos, e a Lojacorr oferece apoio operacional e força de negociação, que são fundamentais especialmente para quem está mais distante das estruturas das seguradoras”, avalia. “A expectativa é que possamos ajudar muito mais corretores de seguros a desenvolverem seus negócios”.

De acordo com André Moreno, diretor Regional SP Centro Norte, ter uma Unidade Lojacorr na Baixada Santista é algo que sempre fez parte do planejamento estratégico. “Só não estamos lá há mais tempo, pois ainda não tínhamos encontrado a pessoa certa, no lugar certo, e no momento certo. Estou convicto que, com a chegada do Nelson, vamos expandir e apoiar o desenvolvimento e a prosperidade de muitos corretores nesta importante região do estado de São Paulo”, conclui.