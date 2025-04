Brasilprev e BB seguros marcam presença na Agrishow 2025

O agronegócio paulista tem mais um parceiro para garantir a construção de um futuro próspero: a BB Seguros, por meio da sua empresa de previdência privada, Brasilprev. Reconhecendo a força e o crescimento constante dos produtores rurais como clientes, a companhia confirma presença na Agrishow 2025, a mais importante feira do setor na América Latina.



A base de clientes da Brasilprev alcançou a marca de 107 mil participantes em todo o país, representando um aumento de 12,3% em relação a 2022. O volume total investido por este público na empresa atingiu R$ 8,8 bilhões, um salto de 63,8% na comparação com o mesmo período.



Especificamente em São Paulo, os números são bastante expressivos. Os recursos dos 8,8 mil de clientes paulistas sob gestão da companhia registraram um aumento de 61,1%, também de 2022 para cá, ultrapassando a marca de R$ 1,4 bilhão.



“O crescimento significativo da nossa carteira no agronegócio paulista reflete a força do setor e a crescente consciência dos produtores sobre a importância do planejamento financeiro de longo prazo”, afirma o diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev, Camilo Buzzi.

“Estar na Agrishow é uma oportunidade única de reforçar parcerias, entender ainda mais as necessidades desse público e apresentar soluções que realmente fazem a diferença para a segurança financeira das famílias e a continuidade dos seus negócios”, complementa o executivo.