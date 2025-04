ENS lança curso de comissário de avarias que começa em agosto

Em agosto, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) dará início a uma nova turma do Curso para Habilitação de Comissário de Avarias (CHCA). Realizado no formato on-line ao vivo, o programa qualifica profissionais para atuar na análise de danos, sinistros e vistoria de mercadorias, bens e equipamentos danificados, dentro dos ramos de Seguros de Transportes (Nacional, Internacional e de Responsabilidade Civil do Transportador).

A formação no curso da ENS abrange disciplinas essenciais, como Direito e Legislação do Seguro Transporte, Noções de Comércio Exterior, Operações com Cargas, Atuação do Operador Portuário, Transporte Aéreo de Cargas, Seguros de Transportes e Responsabilidade Civil do Transportador, e Programa de Gerenciamento de Riscos.

O curso da ENS prepara os alunos para uma atuação direta e estratégica em um setor com amplas oportunidades de trabalho. As aulas começam em 4 de agosto e serão ministradas às segundas a sextas-feiras, no período noturno.