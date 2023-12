Fenacor lança 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

A Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) promoveu, nesta quarta-feira (13), em reunião virtual com as participações de executivos das principais seguradoras do mercado brasileiro, o lançamento oficial do 23º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros e da EXPOSEG, que serão realizados, simultaneamente, nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2024, no centro de convenções EXPO MAG, no Rio de Janeiro. O tema dessa edição do Congresso será “O futuro da distribuição de seguros no Brasil”, com o foco direcionado para a consolidação do corretor de seguros como o provedor de proteção securitária e de soluções diversas, inclusive, para o planejamento financeiro das pessoas e das empresas.

Segundo o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, a expectativa é de que mais de cinco mil profissionais do mercado, a grande maioria corretores de seguros, além de congressistas, expositores, palestrantes, executivos e técnicos de seguradoras, estarão presentes. “A Fenacor está empenhada em organizar um evento do mais alto nível. Esse Congresso representa um passo importante rumo a uma nova era”, afirmou.

Antes mesmo do encerramento da reunião, várias seguradoras confirmaram o patrocínio ao evento e reservaram seus espaços da EXPOSEG, que terá 24 estandes e mais a “Estação Futuro Seguro”, que funcionará como uma praça da inovação, com seis lounges, de 15 metros quadrados.

Todas as reservas deverão ser confirmadas até a próxima terça-feira (19 de dezembro). “A EXPOSEG será aberta dia 10 de outubro antes mesmo da abertura oficial do Congresso. Será um espaço para fortalecer relacionamentos, fazer networking, falar de negócios e apresentar novos produtos e serviços”, adiantou o presidente da Fenacor.

Além da EXPOSEG e do Congresso técnico, que reunirá personalidades do mercado de seguros e de outros segmentos e renomados palestrantes, lideranças do setor e autoridades, haverá ainda três shows com artistas consagrados: o primeiro, logo após o jantar de abertura do Congresso; outro no segundo dia; e o terceiro, no encerramento, que será também em comemoração ao “Dia do Corretor de Seguros” (12 de outubro).

Haverá ainda o sorteio de seis carros, 10 notebooks e uma Scooter, entre outras novidades. As inscrições para o 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e a EXPOSEG serão abertas em janeiro.

N.F.

Revista Apólice