Nesta quarta-feira, 16 de outubro, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria do Estado de São Paulo (Aconseg-SP) reunirá corretores de seguros, assessorias e seguradoras em um só local para falar sobre o seguro de vida.

A ação pioneira da Aconseg-SP, liderada pelo presidente Ricardo Montenegro, tem como objetivo estimular os corretores que atuam em parceria com as assessorias a comercializarem o seguro de vida.

Ricardo Montenegro, presidente da Aconseg-SP

O trabalho integra a comemoração dos cinco anos da Campanha da Associação “Diga Sim ao Seguro de Vida”. “Nós assessorias e as seguradoras precisamos encontrar formas de incentivar e ajudar a atuação dos corretores no seguro de vida. Esse seguro é muito importante para a sociedade e para os próprios corretores”, destaca Ricardo Montenegro.

Intitulado “O corretor no seguro de vida”, o evento, organizado pela Freela, contará com dois painéis, espaço para networking e sorteios de brindes.

Ambos os painéis têm como proposta abordar argumentos sobre a atuação do corretor no vida e o retorno financeiro para os profissionais e serão trabalhados por grandes especialistas em seguro de vida e vendas do mercado segurador nacional.

Victor Bernardes, da SulAmerica, um dos palestrantes do evento

O primeiro painel terá como tema “Por que o corretor deve vender o seguro de vida?” e contará com Rosangela Spak, gerente Nacional Vida Massificados da Tokio Marine; Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica; José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, e Anna Angotti, gerente de Vendas de Seguros de Vida Individual e de Viagem da Omint Seguros.

Já o segundo painel abordará “Qual é o retorno da venda do seguro de vida para o corretor?”e terá como painelistas Alexandre Vicente, diretor de Produtos Vida, Habitacional e Afinidades do Grupo HDI; Raphael Bauer, diretor Comercial do Canal Corretor da Mapfre Seguros; e Roberta Bueno, gestora de Vida, e Flavio Rewa, diretor Regional SP Capital, da Allianz Seguros.

Segundo Montenegro, a Aconseg-SP pretende desenvolver periodicamente uma série de workshops e palestras para apoiar as assessorias associadas e seus corretores parceiros em ramos pouco explorados.

“O único canal de distribuição para nós assessorias é o corretor de seguros. Por isso, cada vez mais iremos investir em qualificação e conhecimentos para eles, além de incentivo para avançarem na produção de outros ramos de seguros, que inclusive fornecem mais perenidade ao negócio dele”, argumenta Montenegro.