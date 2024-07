A Capemisa Seguradora completa 64 anos comemorando a missão de cuidar da vida das pessoas, refletida em sintonia com seus números de mercado. A companhia ampliou seu lucro líquido nos últimos anos e vem batendo recordes: entre 2016 e 2023, o valor saltou 167%, de R$ 34 milhões para R$ 90 milhões.

“Com um patrimônio líquido de R$ 507 milhões e uma evolução de 168%, desde 2015, a Capemisa trabalha com um modelo de orientação para resultados e metas muito bem estruturadas. Com isso, seguimos mantendo nosso papel de relevância, atuação e contribuição para o mercado de seguros brasileiro, acessando e ampliando cada vez mais a parceria com corretores e clientes, desenvolvendo novas soluções de negócios, produtos e serviços para o setor”, explica o presidente da companhia, Jorge Andrade.

O executivo também cita outros números de relevância. É o caso dos prêmios emitidos em seguros: de 2016 a 2023, o salto foi de R$ 121 milhões para R$ 154 milhões, com ampliação de 27%. “Ainda tivemos como destaque a evolução do ativo total administrado que cresceu mais de 34% e atingiu o montante de R$ 1,59 bilhão, em junho de 2024. Outro importante indicador foi o de suficiência de patrimônio líquido regulatório, que teve evolução de dezembro de 2015 até junho de 2024 superior a 629%, atingindo o valor de R$ 297 milhões”, comemora Andrade.

Os 3 C’s como pilares fundamentais para a companhia

A Capemisa emprega mais de 450 pessoas em todo o Brasil. A prioridade é o desenvolvimento da “prata da casa”, 96% delas tem graduação, pós-graduação ou estão cursando o programa “Graduação em Seguros”, criado pela companhia para oferecer ensino superior gratuito para quem ainda não possui esse diploma. “Sem nossos colaboradores não teríamos histórias de sucesso para contar após 64 anos de atividade. Reconhecemos a importância de cada um deles como parte fundamental de nosso negócio. Queremos ser um exemplo de práticas corporativas com nosso público interno, investindo no capital humano e bem-estar de forma geral”, explica Jorge Andrade.

A empresa é certificada como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo 5º ano consecutivo, segundo a consultoria Great Place to Work (GPTW). Assim como aderiu ao Pacto de Promoção pela Equidade Racial e se tornou signatária do ONU Mulheres: duas novas importantes conquistas deste último ano.

A seguradora também orgulha-se em trazer para sua dinâmica de trabalho mais de 3 mil corretores de seguros em todo o país. Para eles, a companhia vem investindo em tecnologia com ferramentas de cotação e gestão de negócios online, além de ações contínuas de capacitação, geração de conhecimento e ampliação de renda e produtividade. Todo o trabalho tem o objetivo de tornar as relações mais dinâmicas e produtivas, gerando negócios e promovendo uma comunicação eficiente.

Sempre utilizando o melhor que a tecnologia tem a oferecer, mas priorizando o atendimento humanizado, a Capemisa tem recebido uma boa avaliação de satisfação pelo atendimento aos seus Clientes, com a nota 9,7 e utiliza esse feedback como ferramenta para melhorias. Além de manter a média de até dois dias para pagamento das indenizações, feito que é possível pelo investimento na plataforma de comunicação de sinistros, totalmente digital, que facilita a troca de informações e envio de documentos tanto pelos Clientes e Beneficiários, quanto pelos Corretores.

Orgulho de uma história de colaboração com a sociedade

Criada para apoiar a obra social Lar Fabiano de Cristo, a companhia preserva seu propósito de colaboração para a sociedade. Com 45 unidades espalhadas pelo país e um forte histórico de apoio às crianças, jovens e idosos e famílias em vulnerabilidade social, a instituição já atendeu mais de 1 milhão de pessoas, nos últimos 25 anos, com um trabalho certificado pela Unesco. Em 2023, foram mais de 22 mil pessoas assistidas pelas casas assistenciais.