As jornalistas Kelly Lubiato e Carol Rodrigues estarão no programa Profissional de Seguros da próxima quinta-feira (17/10). As editoras das revistas Apólice e Cobertura, respectivamente, falarão sobre a importância da comunicação para o desenvolvimento do mercado de seguros.

O assunto tem relação direta com a linha editorial do talk show, que visa contribuir com o crescimento dos negócios e com o desenvolvimento pessoal de todos que atuam no ecossistema de seguros. Apresentado por Fabio Sorolla e Marcello Brancacci, o programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 18h.

“Será uma grande satisfação receber duas das publicações mais tradicionais do nosso mercado. A revista Cobertura foi lançada em 1991 e é uma das mais antigas mídias especializadas em seguros em atividade, enquanto a revista Apólice completará 30 anos de publicação em 2025”, destacou Brancacci.

“Vamos falar muito sobre comunicação, o que mudou nos últimos anos e como elas, enquanto jornalistas, avaliam essas transformações. Também teremos espaço para falar sobre a Freela, empresa especializada na criação de eventos para o mercado de seguros, criada em parceria pelas duas revistas”, lembrou Sorolla.

A jornalista Kelly Lubiato iniciou sua carreira em 1994, na extinta revista Seguros & Riscos. No ano seguinte ajudou a criar a revista Apólice, permanecendo à frente da publicação até hoje. Nesses 30 anos de carreira já ganhou vários prêmios de jornalismo, concedidos por diferentes organizações.

Já Carol Rodrigues começou no mercado de seguros como repórter da revista Cobertura, em 2004, onde permaneceu até 2015. Após uma pausa de quatro anos para se dedicar a outros projetos – como o livro ‘Ivani Ribeiro: a dama das emoções’ – voltou a revista Cobertura em 2019, onde está atualmente. Ao longo desse período, conquistou 13 prêmios de jornalismo por diversas organizações.

Quem quiser assistir a entrevista ao vivo, pode acompanhar pela Rádio Exclusiva (97,9 FM/SP), pelo Youtube e Facebook através do perfil @profissionaldesegurosoficial, ou ainda pelo link https://www.youtube.com/live/qM9KsdG0bG0?si=lovC1NzMWo_XjkPN.

Vale lembrar que os ouvintes também podem mandar perguntas e participar ao vivo. Para isso, basta se inscrever no canal @profissionaldesegurosoficial, no YouTube.