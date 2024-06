EXCLUSIVO – As matérias “A crise mora ao lado” e “Um mundo de oportunidades se abre para os 50+”, publicadas pela revista Apólice, foram as vencedoras da categoria Mídia Especializada do Prêmio de Jornalismo em Seguros, promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras, Federação Nacional dos Corretores de Seguros e Escola de Negócios e Seguros. O terceiro lugar ficou com a jornalista Denise Bueno, com a matéria publicada pelo Infomoney “Seguro de responsabilidade civil de executivos vive novo dilema com decisão de Toffoli” .

Os vencedores foram anunciados na noite de ontem (11), no Blue Note, em São Paulo. Além de vencer a categoria Mídia Especializada, a jornalista Kelly Lubiato ainda foi escolhida como Jornalista do Ano, recebendo como premiação um curso oferecido pela ENS no exterior. Além dos 25 finalistas, participaram do evento seguradores e membros de entidades do setor.

Ao saudar os jornalistas presentes, o vice-presidente da Fenacor, Manuel Matos destacou a importância da imprensa para o mercado de seguros. “Nós, Corretores, nos identificamos com os jornalistas, pois ambos temos papel relevante para informar e conscientizar a população sobre a importância do seguro”, salientou Matos.

Por sua vez, o presidente da ENS, Lucas Vergilio rendeu homenagem aos jornalistas por “prestarem informações em tempos de tanta desinformação”. Ele pontuou ainda que, independente da colocação, todos os finalistas da premiação “são vencedores”.

Já o diretor da Susep, Airton de Almeida, parabenizou as entidades pela iniciativa da premiação e frisou que os jornalistas têm contribuição importante a dar para o crescimento do mercado. “Não é fácil falar sobre seguro, traduzir os termos técnicos para a sociedade. Então, a imprensa desempenha relevante papel na educação financeira da sociedade brasileira”, elogiou.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, também agradeceu a imprensa por ajudar o mercado de seguros a ser mais conhecido e procurado pela população brasileira. “A tragédia no Sul mostrou como o seguro é importante, por permitir o planejamento financeiro, ajudando as pessoas a viverem melhor, a terem dignidade. Seguro tem tudo a ver com isso”, ressaltou.

“É uma honra receber esta premiação em um ano tão importante para mim, quando completo 30 anos dedicados ao mercado de seguros. Durante todo este período, trabalho, junto com uma equipe, para levar informações de qualidade aos nossos leitores e contribuir para que a comunicação sobre o setor seja clara e eficiente. Todos da Revista Apólice se dedicam muito para que as pessoas entendam cada vez mais como nosso mercado funciona e como ele pode chegar a novos consumidores”, ressalta a jornalista.

Conheça os vencedores:

André Felipe de Lima recebe prêmio de Marcia Lourenço, diretora de RH, Comunicação e Sustentabilidade da Allianz Seguros

IMPRENSA ESPECIALIZADA DO SETOR DE SEGUROS

1º lugar – Kelly Lubiato – Revista Apólice

Um mundo de oportunidades se abre aos 50+

2º lugar – André Felipe de Lima – Revista Apólice

A crise mora ao lado

3º lugar – Denise Bueno – InfoMoney

Seguro de responsabilidade civil de executivos vive novo dilema com decisão de Toffoli

Kelly Lubiato e Flavio Otsuka, diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing da Tokio Marine

WEBJORNALISMO

1º lugar – Cristiane Noberto – CNN Brasil

Com oferta de seguros, setor privado busca alternativas para minimizar perdas de imóveis por mudanças climáticas

2º lugar – Gustavo Rossetti Viana – Valor Econômico

A difícil tarefa de traçar um mapa de riscos de eventos climáticos

3º lugar – Nathália Larghi – Valor Investe (Coautor: Marcelo D’Agosto)

Com cenário favorável e competição, mais fundos de previdência voltam a superar inflação

AUDIOVISUAL (INCLUI RÁDIO E TV)

1º lugar – João Paulo Seabra – Rádio Cultura FM/Belém (PA)

Série de 4 reportagens especiais sobre o mercado de seguros no Brasil

2º lugar – Andrielli Zambonin – NSC TV/Afiliada da TV Globo em SC (Coautores: Evandro Zucatti, Fabian Londero, Fernando Basei e Paulo dal Bello)

O papel do seguro rural diante de prejuízos no campo com desastres naturais

3º lugar – Aline Albuquerque – TV TEM/Afiliada da TV GLOBO em Sorocaba (SP)

Governo altera previdência privada para atrair poupadores

MÍDIA IMPRESSA

1º lugar – Carol Kossling – O Povo

Longevidade, sustentabilidade e ESG: os novos olhares do mercado de seguros

2º lugar – Sérgio Tauhata – Valor Econômico

Catástrofe climática se torna cada vez menos previsível para seguradora

3º lugar – Adriana Cotias – Valor Econômico

Previdência atrai R$ 12,7 bi em ano de saques em fundos

CATEGORIA ESPECIAL “PRUDENTIAL ASG & SEGUROS”

1º lugar – Jamille Niero – InfoMoney (Coautor: Dhiego Maia)

Falta preparo ao Brasil para enfrentar fenômenos climáticos cada vez mais extremos

2º lugar – Sônia Araripe – Revista Plurale (Coautor: Antonio Carlos Teixeira)

Business 20: o Seguro, a Agenda ESG e o G20

3º lugar – Daniela Frabasile – B3 Bora Investir

Como as mudanças climáticas afetam o setor de seguros?



PRÊMIO “JORNALISTA DO ANO EM SEGUROS”

Vencedora – Kelly Lubiato (Revista Apólice)

Um mundo de oportunidades se abre aos 50+

*com informações do jornalista Jorge Clapp