Gaya Lehn é Presidente da Comissão Nacional de Direito

A Conselheira Federal Gaya Lehn Schneider, sócia no escritório Ernesto Borges Advogados foi nomeada Presidente da Comissão Nacional de Direito Securitário pelo Presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, e pelo Vice-Presidente e Coordenador-Geral das Comissões e Procuradorias do CFOAB, Felipe Sarmento Cordeiro.

O Presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, parabenizou Gaya Schneider pela nomeação, destacando o reconhecimento merecido ao trabalho de excelência que ela desenvolve no Conselho Federal. Ele também agradeceu ao Presidente Beto Simonetti e ao Vice-Presidente Felipe Sarmento pelo prestígio concedido à advocacia sul-mato-grossense com essa nomeação, expressando confiança de que Gaya continuará a realizar um trabalho exemplar à frente dessa pauta importante.



Gaya Schneider afirmou que sua recondução representa o reconhecimento do bom trabalho realizado no primeiro mandato como Presidente da Comissão.



Ela ressaltou sua capacidade de atender ao Presidente da OAB nas demandas técnicas relacionadas ao direito securitário e de assessorá-lo nesses assuntos. Destacou também a realização do primeiro Seminário Nacional de Direito Securitário em Brasília, que fomentou discussões jurídicas e técnicas sobre contratos de seguro.

Além disso, enfatizou a devolução da comissão ao trabalho da advocacia, visando oferecer aos advogados boas oportunidades para a contratação de seguros, por meio das caixas de assistência dos advogados estabelecendo parcerias importantes para a categoria.