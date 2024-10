Santa Ritta Assessoria inaugura segunda filial

A Santa Ritta Assessoria inaugura sua segunda filial no Paraná, agora na cidade de Cascavel. A filial será liderada por Wilhan Human, um profissional altamente qualificado, com mais de 35 anos de experiência no mercado de seguros.

José Santa Ritta, sócio-fundador da assessoria, reforça a relevância dessa expansão: “A abertura da nova filial em Cascavel tem o objetivo de aproximar ainda mais a Santa Ritta dos corretores parceiros da região. Entendemos que essa proximidade traz muitos benefícios para os corretores, que necessitam de apoio especializado.”

A matriz, localizada em Curitiba, continua sendo o pilar da operação, com uma equipe de 25 profissionais. Atualmente a Santa Ritta conta com mais de 20 seguradoras parceiras e oferece uma ampla gama de produtos para os corretores diversificarem sua carteira.