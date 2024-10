Setor de seguros cresce 13,5% até agosto

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de agosto de 2024. O setor de seguros arrecadou R$ 288,06 bilhões pelo setor supervisionado pela Susep até agosto deste ano, o que representa um crescimento de 13,5% em relação ao mesmo período de 2023. Já o retorno à sociedade, por meio de indenizações, resgates, benefícios e sorteios, foi de R$ 161 bilhões no período.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas apresentaram, sem considerar o VGBL, uma arrecadação de R$ 135,87 bilhões, o que representa uma alta de 10,42% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O VGBL arrecadou R$ 16,11 bilhões em contribuições somente em agosto de 2024. Durante os oito primeiros meses do ano, foram R$ 121,32 bilhões arrecadados, um montante 19,4% superior ao mesmo período de 2023.

Além disso, os produtos de capitalização arrecadaram, no período, R$ 20,72 bilhões. Assim, houve um crescimento de 5,7% na receita acumulada até agosto de 2024, em relação aos oito primeiros meses de 2023.

Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.