Aon tem novo Managing Director de Consulting and Science de Resseguros

A Aon anuncia Alejandro Padilla como novo Managing Director de Consulting and Science de Resseguros para a América Latina. Baseado na Cidade do México, o executivo liderará a empresa de modelagem de catástrofes, ERN, que a Aon adquiriu há dois anos, além da prática de consultoria da empresa, que tem desempenhado um papel crucial na oferta de soluções inovadoras de gestão de riscos naturais.

Durante 2023 e 2024, a ERN, agora parte da Aon, aproveitou a plataforma e o conhecimento de resseguros da empresa para abordar necessidades específicas do mercado de seguros, criando soluções de modelagem para riscos secundários e estruturas paramétricas em todas as principais jurisdições da América Latina. A ERN desempenhou um papel fundamental no lançamento dos modelos de inundação da empresa para o Peru e Brasil, liderando a oferta de soluções inovadoras para os clientes da empresa.

Além disso, nos últimos dois anos, a ERN se integrou com a Impact Forecasting, empresa global de modelagem de catástrofes da Aon; agora é possível executar muitos modelos da ERN através do Elements, a plataforma de modelagem da Impact Forecasting.

“Em um ambiente impactado pelas mudanças climáticas e pelo surgimento de novos riscos, bem como pela necessidade de maior capacidade de resseguros, o conhecimento de Alejandro em corretagem de resseguros e desenvolvimento de negócios será crucial para proteger os interesses de nossos clientes em toda a América Latina”, comentou Paula Ferreira, CEO de Reinsurance Solutions da Aon para a América Latina.