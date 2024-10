Evento na OAB-MG discute a regulação da proteção patrimonial mutualista no Brasil

Acontece hoje, dia 4 de outubro, na sede histórica da OAB-MG, em Belo Horizonte, um encontro que vai discutir a regulação da proteção patrimonial mutualista no Brasil: “Regulação da Proteção Patrimonial Mutualista: Legalidade, Constitucionalidade e Investimento no Setor”.



O encontro reunirá figuras de destaque no cenário jurídico e político nacional, como os ministros Luiz Fux e Kassio Nunes Marques, do STF; João Otávio de Noronha e Afrânio Vilela, do STJ; Flávio Boson, desembargador do TRF-6; além de Carlos Queiroz, diretor da Susep. A diretoria da Galápagos Capital, um dos maiores fundos de investimento do Brasil, também estará presente, reforçando a importância do evento para o setor econômico e financeiro.

Segundo a estimativa da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), em 2023, o segmento de proteção veicular já concentrava cerca de 4,5 milhões de associados no Brasil, quase um quarto do mercado regular de seguros automotivos, que reúne 20 milhões de veículos (30% da frota total).

Com o objetivo de debater a recente aprovação, pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei Complementar nº 519/2018, que regulamenta as Entidades Patrimoniais Mutualistas, o simpósio organizado pela Comissão de Direito Associativo da OAB-MG também busca discutir a importância da temática para o mercado e para a sociedade, abordando aspectos legais e constitucionais, além de analisar os desafios e oportunidades de investimento.

A presença confirmada dos deputados federais Vinicius de Carvalho (REPUBLICANOS-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG) demonstra a relevância do debate para o cenário político. Com início às 10h, a programação promete trazer contribuições fundamentais para a estruturação de uma regulação sólida, que garanta a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento do mutualismo no Brasil.