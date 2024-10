CCS-SP empossa diretoria e celebra 52 anos de existência

O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) realizou happy hour com a presença de associados e convidados, na noite de 1º de outubro, no espaço Terraza San Paolo, para uma tripla comemoração: a posse de diretoria para o próximo biênio, o aniversário de 52 anos e o Dia do Corretor de Seguros.

O mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca enalteceu a profissão de corretor de seguros. “Cada dia mais, precisamos valorizar a nossa profissão, porque somos muito importantes para a sociedade. O corretor é o principal canal de distribuição do seguro e seu trabalho impacta a sociedade e até aqueles que não têm seguro”, disse.

Na cerimônia de posse, a diretoria cumpriu o tradicional ritual de transmissão dos símbolos do CCS-SP. Álvaro Fonseca, que inicia seu segundo mandato, permanece com o leme, símbolo do comando da entidade. Marco Cabral, que se despediu da diretoria, entregou o abacaxi para Gilberto Januário, que foi tesoureiro na última gestão.

Gilberto Januário, por sua vez, entregou a caixa de moedas para Ivone Arello Barbosa, que passa a integrar a nova gestão no cargo de tesoureira. Outro novo membro, Lacir Marcondes de Melo, recebeu a lupa, símbolo do Conselho Fiscal, das mãos de Cláudia Sacalina Camargo, que deixou o cargo. Os dois novos membros foram homenageados durante o evento.

CCS-SP completa 52 anos de atividades

Para o mentor, o Clube ganhou um reforço importante. “Além da sua competência, a Ivone Arello ajuda a manter conosco a aura do saudoso Nilson Arello (ex-mentor). Já o Lacir, muitos antecessores meus tentaram trazê-lo para a diretoria, mas apenas eu consegui. É uma honra contar ele nessa gestão”, disse Álvaro Fonseca.

Com direito a bolo, o aniversário de 52 anos do CCS-SP foi celebrado com a participação dos ex-mentores presentes, Henrique Elias, Alexandre Camillo e Adevaldo Calegari. “Estou feliz por ver o Clube chegar aonde chegou. Espero que nos próximos anos continue tão vibrante como agora”, disse o fundador Henrique Elias.

No encerramento, o mentor agradeceu o trabalho dos colaboradores e prestadores de serviços do CCS-SP e o apoio das empresas de seguros parceiras de negócios aos tradicionais almoços. Ele também agradeceu a participação das lideranças que integram a entidade e, em especial, ao Sincor-SP, que celebrou 90 anos de existência, recentemente.