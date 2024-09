Ketlyn Stefanovic é nova diretora de sinistros da Junto Seguros

Ketlyn Stefanovic acaba de assumir como diretora de sinistros na Junto Seguros. Na empresa há mais de seis anos, a executiva era responsável pela superintendência jurídica, de sinistros e controle de riscos.

“Ketlyn teve um crescimento e desenvolvimento profissional notáveis ao longo de sua trajetória em nossa organização. Trata-se, portanto, de um movimento natural para uma profissional que está, definitivamente, preparada para assumir a posição de Diretora de Sinistros da Junto Seguros”, ressalta Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros.

Ketlyn é membro das Comissões de Crédito e Garantia (CRCG) e de Assuntos Jurídicos (CAJ) da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais). Formada em direito e relações internacionais, Ketlyn assume a diretoria com o desafio de ampliar a proximidade com o segurado e melhorar sua experiência durante todo o processo.

Segundo a executiva, “desenvolver produtos que considerem as especificidades e necessidades de cada cliente também está entre os objetivos, sempre com uma comunicação clara e efetiva. Desta forma, quando acontecer o sinistro, o contato dos nossos profissionais será de forma fluida e com mais proximidade, melhorando a experiência de todos os envolvidos”, esclarece a nova diretora.

Ketlyn passa a integrar o time de C-Level mulheres da Junto Seguros. Na empresa, a presença feminina ocupa 52,49% das posições de trabalho, sendo que 42% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres.