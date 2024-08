Diretora da Junto Seguros vence Executivo de TI do Ano

A diretora de Tecnologia e Inovação (CTIO) da Juntos Seguros, Karine Chaves, é uma das vencedoras do prêmio Executivo de TI do Ano de 2024. Realizado pelo IT Forum desde 2001, é considerado o “Oscar” da área de tecnologia no país, pois reconhece os executivos e as executivas que lideraram os projetos mais inovadores e disruptivos na área de tecnologia. O prêmio é realizado em parceria com a Deloitte.

Karine ficou entre os reconhecidos na categoria Seguradoras. Como CTIO da Junto Seguros, a diretora desenvolve um trabalho dinâmico, focado em inovação na área de tecnologia, tendo em vista as iniciativas disruptivas que a empresa acredita como fundamentais para seu posicionamento no mercado de seguro garantia e fiança locatícia.

“Na Junto Seguros, a evolução tecnológica permeia toda a organização para que possamos fazer a diferença nos negócios. A inovação em tecnologia é inserida de forma sistêmica, gerando impacto por meio de processos, pessoas e atendimento, ou seja, em toda a jornada da companhia”, conta Karine.

Para conduzir estas ações, Karine lidera um time multigeracional e inovador. “A inovação é um de nossos principais pilares, não é apenas tecnologia em si, mas o que pode ser feito por meio de processos e pessoas, com impacto direto em todas as ações da empresa”, diz a executiva.

A liderança humanizada é outro pilar fundamental para a profissional. “Para alcançar resultados que estejam verdadeiramente alinhados à estratégia da empresa é preciso priorizar o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas que compõem a organização”, ressalta.

A Junto Seguros desenvolve, continuamente, ações importantes para seu público interno, promovendo um ambiente corporativo saudável, colaborativo e inovador. “Fomentar o crescimento profissional e a criação de oportunidades iguais para todos não só impulsiona a inovação e a disrupção, mas também confirma que o caminho certo é aquele que valoriza e promove um ambiente de trabalho transformador para seus colaboradores”, acrescenta Karine.

A Premiação

A premiação é dividida em duas categorias. De um lado, concorrem CIOs ou principais executivos de TI das maiores empresas do país, independentemente do segmento. Do outro lado, há uma disputa voltada para líderes da indústria de TI, na qual podem concorrer CEOs, presidentes e executivos de cargos equivalentes de companhias fornecedoras de tecnologia.

Com mais de 450 participantes, o prêmio traz 26 diferentes categorias, sendo os perfis selecionados por meio de um rigoroso processo realizado pelo time de jurados do IT Forum, ex-CIOs, professores e consultores de mercado. A lista completa dos ganhadores está disponível em: https://itforum.com.br/noticias/vencedores-do-premio-executivo-de-ti-do-ano-2024/.

A presença de Karine Chaves entre os principais executivos não é uma surpresa na área de Tecnologia e Inovação. Formada em Ciências da Computação, com mestrado na UFMG, a executiva atua há mais de 20 anos de na área de TI. Liderou equipes no desenvolvimento e implantação de estratégias alinhadas aos objetivos corporativos nos mercados de Internet, E-commerce, Telecom e Serviços de TI. Atuou em empresas como TIVIT, Telefónica, grupo UOL, entre outras.