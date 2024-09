IZA Seguros fecha parceria com GTA

A GTA – Global Travel Assistance, com quase 35 anos de tradição no mercado de seguro viagem, anuncia parceria com a lza Seguros para seguro viagem. As empresas prometem colocar no mercado uma solução mais ágil e dinâmica, com foco na excelência e praticidade no atendimento ao cliente.

A partir de 28 de setembro, os produtos da GTA estrão disponíveis com coberturas personalizadas oferecidas pela IZA.

Durante anúncio feito em São Paulo, o presidente Celso Guelfi, explicou que, por meio da parceria, os clientes terão à sua disponibilidade ferramentas como o monitoramento remoto de saúde via scan facial de origem israelense, que usa inteligência artificial.

Aliada ao serviço de telemedicina, essa tecnologia permitirá que os médicos monitorem e recebam, em tempo real, sinais vitais como ritmo cardíaco, respiração pressão arterial, nível de estresse, entre outros. Os dados serão coletados diretamente do smartphone do passageiro.

“O acordo reforça nosso compromisso com as tendências de consumo agregando inovação, segurança e conveniência aos nossos clientes, alinhadas as necessidades do mercado moderno de seguro viagem”,disse o presidente da GAT, Celso Guelfi.