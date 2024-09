ENS abre inscrições para imersão internacional na cidade do Porto

Em 2025, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) faz a segunda turma da imersão internacional com foco no desenvolvimento e na distribuição dos produtos de seguros. O curso “Práticas Europeias em Produtos e Distribuição de Seguros” vai acontecer na cidade do Porto, em Portugal.

Os participantes vão explorar as estratégias inovadoras do mercado segurador europeu, especialmente o português, com foco no desenvolvimento e na distribuição dos produtos de seguros. Durante cinco dias de programação, os participantes terão a oportunidade de interagir com líderes globais do setor e conhecer empresas locais.

Inscrições

As aulas da turma 2025 acontecerão entre 19 e 23 de maio e, para participar, os interessados devem ter curso superior completo e ao menos dois anos de experiência no mercado de seguros.

O investimento total da imersão é de 12 parcelas de US$ 157,50, e contempla o curso, almoço nos dias de aulas, visitas técnicas e uma experiência cultural com visita às caves de vinho do Porto, seguida de jantar de confraternização. O valor será convertido em reais na data da emissão do pagamento.

A ENS oferece desconto de 20% no investimento para seus alunos e egressos dos cursos de MBA e participantes de imersões internacionais anteriores.

Detalhes sobre participação podem ser obtidas pelo telefone 0800 025 3322 ou pelo e-mail programasespeciais@ens.edu.br.