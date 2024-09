Patricia Siequeroli é a nova Chief Product & Strategy Officer da 180 Seguros

A 180 Seguros anunciou Patricia Siequeroli como sua nova Chief Product & Strategy Officer (CPSO). A executiva será responsável pela liderança das áreas de produto e operações, incluindo atuária e gestão de sinistros, além de atuar nas frentes de estratégia e crescimento da 180 Seguros. Sua chegada reforça o compromisso da insurtech em aprimorar continuamente seus produtos e serviços, impulsionando a inovação e a agilidade que caracterizam a empresa.

“Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de vivenciar tanto o lado estratégico quanto o técnico do setor de seguros, o que me proporcionou uma visão ampla do mercado. Entrar para a 180 Seguros é uma nova fase, em que busco combinar essa experiência adquirida em ambientes mais tradicionais com a leveza e a inovação que uma insurtech oferece”, afirma Patricia.

Ela acrescenta: “Durante as conversas com o time da 180 Seguros, percebi a energia e o desejo de construir algo maior. Fiquei impressionada como a empresa utiliza a tecnologia para oferecer soluções que realmente resolvam as dores dos clientes. Todos esses ingredientes me motivaram a embarcar nessa jornada que será transformadora”.

Com uma vasta experiência de 24 anos, sendo os últimos 17 dedicados ao setor de seguros, Patricia traz em sua bagagem passagens por grandes empresas como HDI e Mapfre, além de uma sólida trajetória nas áreas de estratégia, transformação e planejamento comercial, produto de seguros gerais, experiência do cliente e gestão de projetos.