Sompo reitera compromisso com diversidade

A Sompo, como parte de seu compromisso com ações voltadas à Diversidade, Equidade & Inclusão (DE&I), desenvolveu uma série de iniciativas para contribuir com a agenda da 10ª edição do Dive In Festival 2024, o principal evento global que promove o debate sobre diversidade, equidade e inclusão no setor de Seguros, que acontece de 24 a 26 de setembro. Além de ser coorganizadora do evento no Brasil, o CEO e duas executivas da Sompo estarão entre os painelistas em três encontros que integram a agenda de eventos híbridos (online e presencial) no Brasil.

Desses, dois serão realizados na sede da companhia, em São Paulo (SP), serão acessíveis e vão contar com intérpretes de libras. Na agenda geral, profissionais do mercado segurador vão abordar aspectos relevantes para impulsionar e desenvolver os temas relacionados aos desafios dos públicos sub-representados e sobre como ampliar a qualidade, seja da representação, dos processos ou das relações.

As inscrições para Dive In Festival 2024 já estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas por meio do link: https://www.diveinfestival.com/. São mais de 130 eventos híbridos em um recorde de 48 países, permitindo que participantes de todo o mundo participem em tempo real.

Na agenda de eventos programada para o Brasil, serão debatidos temas relacionados aos desafios das pessoas pretas no mercado securitário; como melhorar as metas ESG e promover mais e melhor a diversidade; o impacto da maternidade na carreira; diversidade geracional; carreira, barreiras e soluções para pessoas com neurodiversidade no ambiente de trabalho; inclusão de pessoas LGBTQIA+ no mercado de trabalho; liderança feminina e inclusão de Pessoas com Deficiência. Todos os painéis que acontecem no Brasil são híbridos e podem ser acompanhados tanto presencialmente quanto online.

Acompanhe os painéis que terão a participação dos representantes da Sompo:

Impacto da maternidade na carreira

Dia 24/09, às 09h30

Painelista: Roberta Caravieri, Diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Sompo

Local: Sede da Sompo (Rua Cubatão, 320 – Paraíso – São Paulo – SP)

Inclusão de pessoas LGBTQIA+ no mercado de trabalho

Dia 25/09, às 14h30

Painelista: Alfredo Lalia, CEO da Sompo

Local: Sede da Sompo (Rua Cubatão, 320 – Paraíso – São Paulo – SP)

Liderança Feminina

Dia 26/09, às 09h30

Painelista: Andréia Paterniani, Diretora Executiva de Sinistros da Sompo

Local: CNseg (Rua Senador Dantas, Nº74, 16ºandar. Centro Rio de Janeiro – RJ)

Modalidade das palestras: Híbridas (podem ser acompanhadas presencialmente ou online).

Valor: Gratuito. As vagas são limitadas e é necessário a inscrição antecipada para garantir acesso presencial ou online às palestras.

Inscrições: https://www.diveinfestival.com/

O tema do Dive In Festival 2024, “Um Futuro Sustentável: Os Próximos 10 Anos”, está centrado no cultivo de culturas inclusivas que impulsionam a inovação e abordam os desafios globais, especialmente no setor dos seguros. Vale lembrar que, na edição de 2023, aproximadamente 31 mil pessoas de todo o mundo participaram das 135 palestras realizadas em 37 países.