ENS realiza programa de imersão em Portugal

Às margens do Rio Douro, a segunda maior cidade de Portugal encanta os visitantes ao combinar o charme do “velho mundo” com belas paisagens, uma história fascinante e arquitetura grandiosa. Porto não é apenas um lugar cobiçado para se viver, mas um dos principais destinos turísticos para viajar em 2024.

Isso se deve não apenas à rica cultura, gastronomia farta e horizontes invejáveis que a cidade possui, mas também à forte atuação nos campos da inovação e tecnologia.

Escolhido por multinacionais e startups em crescimento, Porto conta com um forte ecossistema de empreendimento que abriga mais de 90 universidades e centros de investigação. Entre elas, se destacam a Universidade do Porto e o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC-TEC), que favorecem o investimento de empresas do mundo todo.

A cidade concentra ainda cerca de 600 startups ativas, que empregam aproximadamente 8.900 pessoas.

Economia e seguros em alta

Quando o assunto é crescimento, Portugal domina o tema. Figurando entre os países da União Europeia com expansão econômica mais forte, o país fechou o terceiro trimestre de 2023 com PIB de 1,9%, à frente de nações como Espanha, que registrou 1,8%, e Bélgica, com 1,5%.

Isso configura um ambiente favorável para o setor de seguros, uma vez que o crescimento está associado a um maior poder aquisitivo da população e a um aumento nas atividades empresariais.

Com esse cenário auspicioso, a cidade do Porto está sendo chamada de “a nova capital do seguro de Portugal”, título atribuído por especialistas do setor devido à expansão econômica do país.

Imersão e treinamento no Porto

A ENS (Escola de Negócios e Seguros) ministra, há mais de duas décadas, programas de treinamento no exterior que proporcionam a profissionais brasileiros uma vivência completa em países expoentes em seguros.

Para 2024, a ENS programou a imersão “Práticas Europeias em Produtos e Distribuição em Seguros”, que abordará estratégias de negócios, produtos, tecnologias, processos de trabalho e principais desafios enfrentados no mercado europeu, em particular o português.

O treinamento acontecerá entre 20 e 24 de maio, na cidade do Porto, e estarão em pauta temas como transformação digital em seguros, desafios da mediação e ferramentas digitais, e soluções inovadoras em produtos e distribuição. Também haverá apresentação de casos de sucesso na mediação de seguros e de dados sobre a experiência em Portugal aplicada ao potencial do Brasil.

O programa contará ainda com visitas a grandes empresas do setor de Portugal, como MDS Group, Seguradora Real Vida, Seguradora Ageas e Seguradora Prévoir.

Os pré-requisitos para participar são ensino superior completo e experiência em seguros. Para conferir todos os detalhes do curso, como programação, valores e condições de investimento, basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice