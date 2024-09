O executivo Marcus Vinicius Martins é o novo vice-presidente comercial da BP Seguradora. Ele assume o cargo na diretoria da seguradora mineira, sendo o responsável pela definição e implementação da estratégia comercial da seguradora em todo o Brasil.

Marcus Vinicius Martins possui 30 anos de experiência no mercado de seguros e já ocupou cargos de liderança em algumas das maiores empresas do setor. O executivo foi CEO da Zurich Seguros Gerais no Brasil e Vice-Presidente Comercial, de Marketing e de Auto da Sul América Seguros, onde trabalhou por 17 anos. Atuou também como Head de Seguros do Grupo Safra e já foi eleito a Personalidade do Ano pelo Mercado Segurador Brasileiro.

Para Fábio Vasconcelos, CEO da BP Seguradora, a chegada de Marcus Vinicius representa um novo passo para o fortalecimento da seguradora mineira no mercado nacional. “A contratação do Marcus Vinicius demarca o início de uma nova era para a BP Seguradora, sobretudo no fortalecimento da parceria com os Corretores de Seguros. Com a experiência do executivo, em sinergia com a nossa visão de mercado, caminhamos para democratizar cada vez mais o acesso aos produtos no mercado brasileiro de seguros”.