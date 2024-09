Allianz premia 150 corretores parceiros com viagem a Trancoso

A Allianz Seguros levou 150 corretores parceiros para Trancoso, um dos destinos paradisíacos do nordeste brasileiro. Premiados da edição do programa Alliadoz 2023, os vencedores permaneceram no resort Club Med entre os dias 2 e 5 de setembro acompanhados pelos principais executivos da companhia, entre eles o presidente, Eduard Folch; e o diretor executivo comercial, Nelson Veiga.

Estiveram presentes, ainda, os demais membros do comitê executivo da seguradora: David Beatham, Luciano Calheiros, Marcia Lourenço, Maria Clara Ramos, Regina Lopes, Renato Roperto e Rosely Boer. Também participaram da viagem os diretores das sete regionais da Allianz: Alexandro Barbosa (Minas Gerais e Centro-Oeste), Flavio Rewa (São Paulo Capital), Leonardo Marins (São Paulo Interior), Livia Prata (Rio de Janeiro e Espírito Santo), Luciano Ambrosini (Sul), Paulo Ayres (Norte e Nordeste) e Soraia Silva (Parcerias).

Os ganhadores tiveram acesso a um roteiro diversificado de atividades esportivas conduzidas por grandes personalidades, como o goleiro Marcos (futebol), jogador Nalbert (volêi de praia), maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima (corrida e caminhada), além do coreógrafo Fly (dança).

Bruno Fratus, medalhista olímpico e atleta patrocinado pela Allianz, interagiu com os convidados durante as aulas. Nas tardes livres, os parceiros aproveitaram a praia e as atividades disponíveis no resort, incluindo spa. Ao final do dia, foram realizados coquetéis e jantares temáticos, além de um luau na praia. Os convidados ainda acompanharam aos shows de Emanuelle Araújo, Nary Farias e Monobloco.

“O evento foi idealizado para estreitarmos o relacionamento com os corretores parceiros e, principalmente, para reconhecermos o trabalho desenvolvido por cada um deles. Foi uma ótima oportunidade de comemoramos os sucessos do ano anterior e, também, de nos prepararmos para os sucessos que estão por vir em 2024 e 2025. Conversamos, trocamos ideias, nos divertimos e curtimos todas as atividades pensadas exclusivamente para que eles pudessem viver o melhor dessa experiência”, disse Eduard Folch.

Reconhecimento

Além de premiar os corretores que se destacaram na edição 2023 do programa Alliadoz, a viagem foi marcada por outro reconhecimento: dos 150 corretores presentes, mais de 50 avançaram de segmentação, subindo para as categorias “Diamante” ou “Private”.

“Já identificamos outros profissionais com grande potencial para avançar de segmentação. Esperamos impulsionar ainda mais a produção de nossos parceiros de negócios nesta reta final de 2024”, afirmou Nelson Veiga, lembrando que o Alliadoz 2024 segue até dezembro.

Antônio Carlos Campello Eira, da Loggus Corretora, foi um dos profissionais que se destacou no Alliadoz 2023 e alavancou para a segmentação “Private” recentemente. “Me sinto muito horado de ter participado de Trancoso prestigiando a Allianz. Tenho um carinho muito grande pela companhia”, declarou.

Outro vencedor da campanha Alliadoz 2023 foi Felipe Folle Reolon, da Reolon Agro Corretora de Seguros, que enfatizou a importância do reconhecimento. “É uma alegria imensa participar da premiação e ser reconhecido. Este programa nos traz muita satisfação, agrega valor ao nosso dia a dia e nos faz evoluir continuamente.”

Também reconhecida como um dos destaques do Alliadoz 2023, Nathalia Dias, da Visão Técnica Corretora de Seguros, já teve a oportunidade de viajar com a Allianz em outras ocasiões. “Além de tudo o que é proporcionado durante a viagem, conseguimos estreitar as relações com todos que estão na retaguarda para realizar os trabalhos junto ao corretor e ao cliente final. É sempre incrível ter essa oportunidade e espero poder aproveitá-la mais vezes.”

Alliadoz 2024

A edição 2024 do Alliadoz continua priorizando a diversificação e o cross selling e também segue com as segmentações “Topázio”, “Esmeralda”, “Diamante” e “Private”, todas com benefícios exclusivos dentro dos pilares do Alliadoz (+Prêmios, +Comissão, +Capaz e +Vantagens). Os 10 profissionais do segmento “Esmeralda” e os 20 parceiros “Diamante” e “Private” que mais pontuarem embarcarão à Itália, com direito a um acompanhante cada e visitas a Milão e Veneza.

Também será realizada uma viagem nacional para o Club Med Rio das Pedras, com 150 vagas para corretores “Esmeraldas” e 10 vagas para corretores “Diamante” e “Private”. Para mais detalhes sobre o Alliadoz 2024 e informações sobre o regulamento do programa, os corretores devem entrar em contato direto com o seu account.