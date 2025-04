Novo Seguros lança seguro residencial com modelo inovador

A oportunidade de inovar oferecida pelo Sandbox Regulatório da SUSEP tem sido, para a Novo Seguros, mais do que um ambiente de testes: trata-se de um ambiente propício para a inovação. Ao operar em um ambiente regulado, porém mais flexível, a iniciativa permite à Novo Seguros desenvolver produtos, serviços e modelos de negócio com mais agilidademantendo a inovação contínua como diferencial competitivo.

Entre as inovações já lançadas, destacam-se o seguro auto voltado para motoristas de aplicativo e táxi e o Seguro Franquia, que cobre integralmente o valor da franquia sempre que os danos ultrapassam o valor contratado. Agora, dando mais um passo em sua trajetória de crescimento, a Novo amplia sua atuação e reforça sua estratégia com o lançamento de seu terceiro produto no ano: o Novo Residência.

O Novo Residência segue o modelo “all you can eat”, no qual o cliente escolhe quanto deseja pagar e, com base nesse valor, tem acesso ao plano que mais se adapta à sua realidade. São três níveis de cobertura – Básico e Completo, que se ajustam automaticamente conforme o valor escolhido, com mediação obrigatória por um corretor parceiro.

“O Novo Residência é mais um passo da nossa missão de tornar o seguro acessível, descomplicado e com foco no que realmente importa. Nós ouvimos nossos corretores e nossos clientes para criar um produto que entrega exatamente o que as pessoas precisam: praticidade na contratação e cobertura real quando o imprevisto acontece”, afirma Arthur Pessanha, CEO da Novo Seguros.

Com o lançamento, a Novo Seguros reforça sua presença no mercado e comprova que é possível inovar com responsabilidade, sem perder de vista o compromisso com quem realmente importa: os clientes e os corretores que confiam na proposta da empresa.

“Inovamos para facilitar a vida de quem contrata e de quem vende seguro, sem abrir mão da segurança regulatória e da parceria com quem faz o seguro acontecer: o corretor. Na Novo Seguros, essa parceria é construída sobre três pilares que guiam todas as nossas decisões: solidez, simplicidade e transparência”, Arthur Pessanha.