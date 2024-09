Volume de prêmios da Split Risk cresce quase 90%

A Split Risk, seguradora digital com foco na criação de produtos de seguro auto no modelo Insurance-as-a-service, alcançou um crescimento de 88% no total de prêmios emitidos no primeiro semestre deste ano em comparação a igual período de 2023, segundo dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). De janeiro a junho de 2024, a empresa contabilizou R$ 21,8 milhões em prêmios, o que a torna a maior insurtech do sandbox da autarquia.

“Nossos números expressam o valor de nossa empresa no sandbox. Afinal, somos responsáveis por 44% dos prêmios emitidos por todos os 30 participantes nesse primeiro semestre do ano”, enfatizou. Esse percentual no ambiente do sandbox torna, de fato, a Split Risk uma empresa muito representativa no setor e pronta para atender as demandas do cliente.

Com a licença definitiva para operar no mercado, a Split Risk pretende explorar a ampla gama dos canais de vendas e acelerar a transformação de agentes que atuam em nichos diferenciados. O leque de produtos será ampliado. Serão oferecidas soluções nos segmentos Vida e Residencial com apólices anuais. “Essa é a estratégia para a Split Risk atingir um avanço considerável no volume de prêmios. Nossa expectativa é contabilizar R$ 500 milhões num período de dois anos”, prevê Leandro Teixeira, diretor Técnico e Financeiro da Split Risk.

Fundada em 2020, a empresa utiliza canais de distribuição ainda pouco utilizados pelo mercado para alavancar seus negócios, embora o corretor seja o principal canal de distribuição. Mas os produtos podem ser distribuídos por meios não convencionais, como empresas franqueadoras e financeiras.

Seu público-alvo envolve, sobretudo, aqueles que estão à margem de proteção. Um exemplo são os seguros destinados a veículos com até 30 anos de uso e sem cobertura. Para atrair esse público, a Split Risk oferece contratação por assinatura (pré-pago), sem análise de perfil e de forma facilitada. A emissão de apólice é mensal com coberturas flexíveis, de alcance nacional, e cancelamento simplificado.