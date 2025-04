O Distrito Federal atingiu taxa de cobertura de planos odontológicos para 23,9% da população em fevereiro desse ano, um índice significativamente superior à média do país, que é de 16,2%. O dado faz parte da Análise Especial da edição 104 da Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB nº 104), produzida pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

O IESS aponta que número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos cresceu de 672,8 mil em fevereiro de 2024 para 715,4 mil em fevereiro de 2025, representando um crescimento de 6,3% na comparação entre os períodos, a média do país foi de 5,7% no mesmo intervalo.

O crescimento é expressivo em todas as faixas etárias, especialmente entre adultos de 19 a 58 anos, bem como idosos com 59 anos ou mais, indicando uma ampliação do acesso à saúde bucal em diferentes fases da vida.

“Pelas características do mercado de trabalho, o Distrito Federal lidera a cobertura nacional de planos odontológicos no país inteiro. A ampliação da cobertura odontológica evidencia a preocupação com a saúde bucal”, destaca José Cechin, superintendente executivo do IESS.

Segundo o relatório, o número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos no país ultrapassou 34,4 milhões em fevereiro de 2025, representando o crescimento de 5,7%. A NAB relata que 80,7% dos vínculos em planos odontológicos são de contratos empresariais.