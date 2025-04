Mitsui fortalece seu papel na transição para práticas sustentáveis

Diante dos desafios ambientais globais e da crescente demanda por responsabilidade socioambiental nas empresas, a economia verde vem ganhando força como um caminho viável e necessário para práticas mais sustentáveis dos negócios e a saúde do planeta. Alinhada a essa agenda, a Mitsui Sumitomo Seguros anuncia o lançamento de uma nova cobertura e uma assistência com viés sustentável no produto MS Empresa, voltado ao segmento SME.

A nova Cobertura Verde permite que, em caso de sinistro, o segurado reconstrua o imóvel com melhorias sustentáveis, como a instalação de placas solares, sistemas de captação de água da chuva e telhados verdes.

Já as Assistências Sustentáveis oferecem a coleta e o descarte correto de equipamentos antigos, como computadores, móveis e eletrônicos, por meio de uma empresa especializada em logística reversa.

“É uma novidade que reforça nosso compromisso com a sustentabilidade, oferecendo aos clientes alternativas mais responsáveis na hora de reconstruir e descartar equipamentos”, afirma Erílio Lucena, Head de Seguros Empresariais da Mitsui Sumitomo Seguros.

Para Luis Nagamine, Diretor Geral da Mitsui, a novidade reforça o alinhamento estratégico ao propósito corporativo: “Queremos encorajar as empresas também na construção de um futuro com ações mais sustentáveis. É assim que colocamos em prática nosso posicionamento de oferecer proteção para transformar o mundo.”