Vencorr lança sistema de gestão para otimizar processos

A Vencorr, corretora de seguros especializada nos setores agrícola (linha verde) e de construção (linha amarela), anuncia ao mercado o Atriuz, um sistema de gestão proprietário que promete revolucionar a administração de seguros nesses segmentos. Com foco em agilidade e transparência, a plataforma já impulsionou o desempenho operacional da Vencorr em mais de 50%, reduzindo o trabalho manual e otimizando processos.

Desenvolvida em três anos com um investimento superior a R$ 1 milhão, o Atriuz oferece uma solução completa, eliminando a necessidade de múltiplas ferramentas e fontes de dados. A plataforma possui um time que monitora a sua funcionalidade em tempo real, conta com engenheiros, cientistas de dados e designers.

O Atriuz utiliza tecnologias de ponta como Inteligência Artificial e armazenamento em nuvem na Amazon Web Services para proporcionar a automação de processos, com a leitura inteligente de documentos, eliminando a digitação manual; a gestão unificada, com controle total de clientes, apólices, propostas, sinistros, finanças e emissão de notas fiscais; comunicação eficiente, com o envio automático de mensagens e materiais via e-mail e Whatsapp; funil de vendas integrado, com a geração de leads e acompanhamento de oportunidades. E a análise de dados, com projeções de cenários de negócios baseadas em data mining e data lake, além de KPIs para acompanhamento constante.

“O Atriuz nasceu da necessidade de solucionar um problema crucial no mercado de seguros para os setores agrícola e de construção: a falta de ferramentas digitais eficientes para gestão e escalabilidade. Com a plataforma, nossos parceiros podem se concentrar no core business, enquanto o Atriuz cuida de todo o trabalho operacional, proporcionando mais agilidade, transparência e inteligência aos seus negócios. Acreditamos que o Atriuz está contribuindo para a transformação e a otimização do setor de seguros”, afirma Gustavo Zobaran, CEO da Vencorr.

A Vencorr disponibiliza o Atriuz em formato white-label para seus parceiros, iniciando a operação colhendo resultados positivos. Empresas como o Grupo Veneza, Unimaq, D’ Carvalho, Agrosul e Agrinorte.

O recurso trouxe um aumento de mais de 50% na performance operacional da corretora, após a implementação do Atruiz, em um mercado com mais de 1.000 grupos e 1.700 operadoras de mercado apenas no setor agrícola, com potencial na construção. O sistema passou por uma análise e por equipes em renomadas universidades, como Ruce Business (Texas, EUA), e Saint Mary (Hairfax, Canadá).