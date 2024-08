Corretores discutem desafios e oportunidades do mercado de saúde no NE

A Bradesco Saúde promoveu agenda de encontros com corretores nas cidades de Recife (PE) e João Pessoa (PB). Nos eventos, que reuniram cerca de 200 parceiros comerciais da seguradora, o diretor da Bradesco Saúde, Flávio Bitter, abordou os desafios e oportunidades do setor em uma palestra sobre o panorama do mercado de saúde suplementar.

“Foi uma excelente oportunidade para debater os desafios da saúde suplementar, ouvindo os corretores, e reforçar as possibilidades que temos em cada um desses mercados. As pessoas desejam contar com os cuidados de um plano de saúde e as empresas sabem o quanto é importante oferecer esse benefício aos seus funcionários. Cabe a nós, agentes desse mercado, aproveitar esse potencial, identificando oportunidades para levar o produto adequado a cada cliente”, ressalta Flávio Bitter.

Flávio Bitter abordou, ainda, as oportunidades do portfólio da Bradesco Saúde. Entre os destaques, o produto Efetivo, plano de cobertura nacional, mas com olhar regional, e que possui versões para os mercados de Pernambuco e da Paraíba.

E, também, novidades que ajudam a tornar os planos ainda mais flexíveis e acessíveis às empresas, como a coparticipação e a modalidade de reembolso específico, além de diferenciais que o grupo oferece, como a rede de clínicas Meu Doutor Novamed, com uma unidade na zona sul de Recife, e o programa Meu Doutor. “Temos aprimorado constantemente nosso portfólio, para entregar as melhores soluções ao mercado. Os corretores podem contar com a parceria das equipes comerciais da Bradesco Saúde na região Nordeste para alcançarmos, juntos, os nossos objetivos”.